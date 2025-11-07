Anp 314742996 Gordon Viola Holt

Gordon rouwt om Viola Holt: ‘Onze band was voor altijd’

Tekst: Denise Delgado

07/11/2025

Voormalig presentatrice Viola Holt is donderdagavond op 76-jarige leeftijd overleden. Het nieuws kwam vrijdag bekend en trof Gordon (57) hard. Dat deelt hij op Instagram bij een foto van Viola.

Nieuws komt als een mokerslag

‘Wat een schrik om na Loretta ook Viola te moeten missen,’ schrijft de Gordon. Viola was een graag geziene gast in zijn koffiezaak Blushing. ‘Ik herinner mij Viola als een zeer intelligente vrouw en vooral een van lang leve het leven! Onze eerste ontmoeting was bij de 5 uur show en daarna was onze band voor altijd. Ik maakte me de laatste tijd ernstig zorgen om haar gezondheid maar dit nieuws komt dan ook alsnog als een mokerslag.’

Gordon gaat verder: ‘Ze geloofde in engelen en ik hoop dat ze nu een van hen is geworden.’

De band tussen Gordon en Viola gaat ver terug. Hij was vaak te gast in De 5 Uur Show. Ook sprak de oud-presentatrice volgens Shownieuws lovend over hem en vond ze dat de ‘woke-cultuur’ hem soms te hard aanpakte: “Als je lief voor hem bent, is hij lief voor jou. Ik vind het niet altijd verstandig wat hij zegt, maar hij is een schat en heeft een goed hart.”

Dochter van sportjournalist

Viola begon haar carrière als dochter van sportjournalist Ad van Emmenes bij de AVRO als 17-jarige omroepster en later bij de NOS. Ze presenteerde programma’s als Nederland op de jonge tour, Dokter Ja dokter Nee en het Nationaal Songfestival. Na de NOS stapte ze over naar de TROS en later naar commerciële televisie, waar ze landelijke bekendheid kreeg als vaste presentatrice van De 5 Uur Show op RTL 4 (tot 1998).

Programmamaker

Ook presenteerde ze Klasgenoten en werkte ze achter de schermen als programmamaker en inkoopster. Ze nam verder deel aan programma’s als Ranking the Stars, Lang leve de TV! en Project Rembrandt.

75e verjaardag

Vorig jaar vierde Viola haar 75e verjaardag groots ondanks dat ze niet meer in de schijnwerpers wilde staan. Bekijk de video hieronder:

