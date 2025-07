George Kooymans, gitarist van Golden Earring, overleden op 77-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gitarist en zanger George Kooymans van Golden Earring is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten in een verklaring. De gitarist leed sinds enkele jaren aan de spierziekte ALS.

Vier jaar geleden werd zijn ziekte openbaar, waarna Golden Earring besloot te stoppen. George trad sinds zijn diagnose niet meer op en leefde grotendeels buiten de publiciteit.

Verklaring van familie

‘Wij nemen afscheid van een groot musicus en componist, wiens werk verder reikte dan Golden Earring. George was een geliefde echtgenoot, vader, opa, maar bovenal vriend’, aldus de familie in een verklaring.

Oprichter van Golden Earring

Als tiener richtte Kooymans samen met bassist Rinus Gerritsen een band op in Den Haag. In de jaren daarna voegden zanger Barry Hay en drummer Cesar Zuiderwijk zich bij de groep. Golden Earring groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse rockbands.

Internationale successen

Golden Earring brak internationaal door met hits als Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. De band tourde jarenlang door Europa en de Verenigde Staten. Kooymans schreef een groot deel van het repertoire en was ook actief als producer en componist voor andere artiesten.

Einde van de band na ziekte

In 2021 werd bekend dat Kooymans ALS had. Kort daarna besloten de bandleden te stoppen. In interviews lieten zij weten dat Golden Earring zonder Kooymans niet kon doorgaan. ‘Dit is een doodsklap’, zei Barry Hay destijds.

Muzikale erfenis

George Kooymans was naast zijn werk met Golden Earring ook betrokken bij projecten als Vreemde Kostgangers. Zijn werk heeft invloed gehad op meerdere generaties muzikanten in binnen- en buitenland. Volgens muziekjournalisten en collega-artiesten speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nederlandse rockmuziek. Zijn liedjes blijven onderdeel van het muzikale erfgoed van Nederland.

FOTO: GETTY IMAGES/STEFAN M. PRAGER