Gene Hackman en vrouw in besloten kring begraven

Het echtpaar werd op 26 februari overleden aangetroffen in hun woning in Santa Fe. Het duurde enige tijd voordat de autoriteiten duidelijkheid konden geven over de doodsoorzaken. Bij de ceremonie in Santa Fe waren onder anderen drie kinderen van Gene aanwezig.

Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn ruim zes weken na hun overlijden in alle rust begraven. De uitvaart vond plaats in besloten kring, met alleen familie en goede vrienden, meldt ‘People’.

