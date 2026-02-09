Ellie Lust over overlijden moeder na hersenbloedingen en hartinfarct: ‘De dood als verlossing’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een openhartig gesprek met Nouveau blikt Ellie Lust terug op het verlies van haar moeder, en op andere dierbaren die ze in korte tijd moest afstaan.

Ellie Lust vertelt hoe haar moeder plotseling ziek werd en hoe dat het gezin voorgoed veranderde. Ook verlies onder leeftijdsgenoten bracht haar tot een nuchtere levensles.

Twee hersenbloedingen en een hartinfarct

‘Mijn moeder was 67 toen ze twee hersenbloedingen kreeg’, vertelt Ellie Lust aan Nouveau. Ze blikt terug: ‘Ze kwam er wel uit, maar ze was niet meer de moeder die ze altijd was.’ Haar moeder leefde nog een jaar, tot een hartinfarct haar trof. ‘Ik heb haar zelf nog gereanimeerd samen met mijn toenmalige vriendin Jolanda, die ook politievrouw was. Dat is niet gelukt en dat was voor haar niet het slechtste. Anders had onze lieve moeder ook nog met een zwaar hartinfarct moeten doorleven.’ Troost vond Ellie in haar moeders eigen woorden: ‘Mijn moeder zei altijd: ‘Als leven lijden wordt, dan komt de dood als verlossing’. En zo is het ook.’ Het gemis blijft desalniettemin toch. Ook voor haar vader was de klap groot: ‘Onze vader heeft nog tien jaar geleefd, maar de glans was er wel af voor hem.’

Verlies onder vriendinnen en de les van het nu

Het bleef niet bij het afscheid van haar ouders. ‘Naast mijn ouders ben ik ook twee zeer dierbare vriendinnen verloren. Barbara kreeg in maart 2016 kanker en was in december al weg. Ze werd maar 41. En mijn lieve vriendin Suzanne heeft een hartinfarct gehad. Zij was begin 50.’ De opeenstapeling van verliezen heeft haar kijk verscherpt: ‘Waar gaat het dan over in het leven? Dan gaat het toch over het hier en nu.’

Bron: Nouveau. Foto: ANP