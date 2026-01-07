Echtgenoot Bernard d’Ormale: Brigitte Bardot overleed aan kanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Brigitte Bardot is overleden aan kanker, bevestigt echtgenoot Bernard d’Ormale in een gesprek met Paris Match.

Fysiek verzwakt door twee operaties en hardnekkige rugpijn verloor Brigitte Bardot de wil om door te gaan. Haar laatste weken bracht ze door in haar vissershuis in Saint-Tropez, omringd door katten en honden, terwijl haar man en discreet langskomende verpleegkundigen voor haar zorgden.

Lichamelijke strijd en afnemende wil

Volgens Bernard raakte Brigitte de afgelopen maanden meerdere keren de grip op het leven kwijt. In momenten van hevig lijden liet ze haar wens los. Zoals hij het beschrijft: ‘Het is haar de afgelopen maanden twee of drie keer ontglipt, in momenten van lichamelijk lijden zei ze het: ‘Ik ben het zat, ik wil weg.’ In haar bekende vissershuis wilde de actrice nog zoveel mogelijk kleine, gewone momenten koesteren. Bernard bleef voortdurend aan haar zijde: ‘Ik heb haar nooit verlaten. Ik hield een oogje op haar, ondersteund door verpleegkundigen die elke dag kwamen,’ legt de echtgenoot uit. Kleine momenten in die periode blijven hem dierbaar: ‘In de ochtend, toen ik haar het ontbijt serveerde waar ze dol op was.’

Rouwende fans houden een geschilderde schilderij vast van Brigitte Bardot voor haar begrafenis in Saint-Tropez.

Laatste woorden Brigitte Bardot

Op 28 december overleed Brigitte iets voor zes uur ’s ochtends in hun grote bed, met haar katten tegen haar aan gekropen. Bernard herinnert zich haar laatste, intieme woord: ‘Ik sliep met één oog naast haar. Ik stond op toen ik haar ‘Pioupiou’ hoorde zeggen, de bijnaam die we elkaar privé gaven, en toen was het voorbij,’ vertelt hij. In de stilte na haar heengaan bleef een kalmte achter die hij niet vergeet: ‘Een overvloed, een rust stond op haar gezicht geschreven. En ze werd weer buitengewoon mooi, zoals ze was in haar jeugd. Je zou niet geloven dat ze 91 jaar oud was.’

BRON: PARIS MATCH. BEELD: ANP