Duitse filmlegende Udo Kier overleden op 81-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

De Duitse acteur Udo Kier, bekend om zijn ijsblauwe ogen en indringende blik, is op 81-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles. Zijn partner Delbert McBride bevestigt het nieuws aan ‘Variety’. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Klassieke horrormonsters

Udo brak begin jaren zeventig door met de Warhol-producties Flesh for Frankenstein en Blood for Dracula, waarin hij klassieke horrormonsters een decadente, ironische twist gaf. Hij werkte daarna veel samen met Rainer Werner Fassbinder en vormde zijn langste creatieve duo met Lars von Trier, met wie hij negen films maakte, waaronder Breaking the Waves, Dogville en Melancholia.

Udo Kier in Blood For Dracula

Meer dan 200 filmrollen

In de jaren negentig werd Udo opgepikt door Hollywood, waar hij uitgroeide tot geliefd excentriekeling en schurk in films als Ace Ventura: Pet Detective, Blade en Armageddon. Hij verscheen ook in Madonna’s beruchte Sex-boek en de videoclips uit haar Erotica-periode. Met meer dan 200 filmrollen op zijn naam bleef Udo tot op hoge leeftijd werken.

Over zijn imposante oeuvre zei hij ooit met typisch Udo-humor: “Honderd films zijn slecht, vijftig kun je bekijken met een glas wijn erbij, en vijftig zijn goed.” Zijn laatste rol speelde hij in de politieke thriller The Secret Agent. Postuum zal hij nog te zien zijn in OD, de nieuwe horrorgame van Hideo Kojima en Jordan Peele.

Udo werd in 1944 geboren in een gebombardeerd ziekenhuis in Keulen. Na de oorlog vertrok hij naar Londen om Engels te studeren, waar hij in een koffietentje werd ontdekt door een castingdirector. Hij voelde zich jarenlang thuis in de Europese filmwereld, voordat hij de overstap maakte naar Hollywood.

BEELD: ANP