De Verhulstjes nemen afscheid van trouwe viervoeter: ‘Slaap zacht’
05/12/2025
Droevig nieuws voor de familie Verhulst: zij hebben met veel verdriet afscheid moeten nemen van hun geliefde hond Leo. Ellen Callebout liet via Instagram weten dat loslaten onvermijdelijk was geworden.
Lid van het gezin
Fans van De Verhulstjes weten maar al te goed dat Leo nooit zomaar een hond was, maar een volwaardig lid van het gezin. Op Instagram delen Ellen en Gert een reeks ontroerende foto’s van Leo. Dankbaar voor je onvoorwaardelijke liefde. Nu moeten we je los laten,’ schrijven ze. ‘Slaap zacht prachtige, lieve hond.’
Een prachtig leven
Onder het bericht stromen de steunbetuigingen binnen. Meerdere BN’ers laten een hartje achter en wensen de familie sterkte toe. Ook zoon Viktor plaatst een hartje, terwijl James Cooke benadrukt dat Leo ‘een prachtig leven’ had bij de familie. Ook vele fans reageren verdrietig en wensen het gezin veel sterkte.
Gezondheidsproblemen
Leo had al enige tijd gezondheidsproblemen en werd eerder dit jaar met spoed geopereerd aan een gezwel. Uit onderzoek bleek dat het om kwaadaardige cellen ging, waardoor de situatie snel verslechterde.
