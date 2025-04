Dallas-actrice Priscilla Pointer overleden op 100-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

De Amerikaanse actrice Priscilla Pointer is op 100-jarige leeftijd overleden. Haar dochter, actrice Amy Irving, maakte het nieuws bekend via Instagram.

Vredig

‘Priscilla Pointer is vredig in haar slaap overleden op 100-jarige leeftijd,’ schrijft Amy onder een reeks foto’s op Instagram. ‘Hopelijk om er vandoor te gaan met haar twee geliefde echtgenoten en haar vele honden. Ze zal ongetwijfeld enorm gemist worden.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Dallas

Priscilla verwierf bij het grote publiek vooral bekendheid met haar rol als Rebecca Barnes Wentworth in de populaire televisieserie Dallas. Ze speelde ook in diverse films, waaronder de klassieker Carrie uit 1976, waarin ze samen met haar dochter Amy te zien was.

Broadway

Voordat ze doorbrak op het witte doek en op televisie, stond Priscilla op de planken van Broadway. Ze was onder meer te zien in producties als The Condemned of Altona (1966), Children of Darkness (1970) en The Creation of the World and Other Business (1972).

In 1947 trouwde Priscilla met regisseur Jules Irving. Samen kregen ze drie kinderen: Katie, David en Amy.

BEELD: DALLAS/INSTAGRAM: @AMYIRVINGOFFICIAL