Condoleanceregister Koos Postema trekt honderden bezoekers

Tekst: Denise Delgado

Bij Beeld & Geluid in Hilversum is het dinsdag de hele dag druk bij het condoleanceregister voor Koos Postema. Een woordvoerder spreekt van ‘doorlopend druk’ in de herdenkingshoek die voor de zaterdag overleden mediaveteran is ingericht.

Foto’s en fragmenten

Bij het register ligt een foto van Koos en een korte levensbeschrijving. Ook is er een groot scherm waarop fragmenten uit zijn lange carrière te zien en te horen zijn.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Honderden bezoekers

Volgens de woordvoerder is het door de vakantieperiode sowieso drukker dan normaal in het museum. Dinsdagochtend liepen er al honderden bezoekers rond, van wie velen een boodschap of herinnering in het condoleanceboek achterlieten.

Voor de familie

Het register blijft in elk geval deze week nog beschikbaar. Daarna worden de condoleances en anekdotes gebundeld en aangeboden aan de familie van Postema.

Eerder ook bij andere namen

Beeld & Geluid richtte eerder vergelijkbare herdenkingsplekken in voor onder anderen Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder en Wim de Bie.

Lees ook: Duizenden mensen eren Dieuwertje Blok op condoleanceregisters

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BEELDGELUID