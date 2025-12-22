Chris Rea, zanger van Driving Home For Christmas, overleden op 74-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chris Rea, de Britse singer-songwriter achter klassiekers als Driving Home For Christmas, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder namens zijn familie.

In een verklaring namens Chris Rea zijn vrouw en twee kinderen staat: ‘Het is met groot verdriet dat wij het overlijden van onze geliefde Chris aankondigen. Hij is eerder vandaag vredig overleden in het ziekenhuis na een korte ziektebed, omringd door zijn familie.’

Beginjaren en doorbraak

Chris werd in 1951 geboren in Middlesbrough als zoon van een Italiaanse vader en Ierse moeder, in een gezin met zes kinderen. ‘Om Iers-Italiaans te zijn in een koffiebar in Middlesbrough – ik begon mijn leven als buitenstaander,’ zei hij later. Als jonge man werkte hij onder meer in de ijsfabriek van zijn vader, overwoog hij journalistiek en sloot hij zich op zijn 22e aan bij Magdalene (eerder met David Coverdale), daarna bij The Beautiful Losers. Na een platencontract ging hij solo; in 1974 verscheen debuutsingle So Much Love. De eerste grote doorbraak kwam in de VS: Fool (If You Think It’s Over) haalde in 1978 nummer 12 en leverde een Grammy-nominatie op, al volgden daarna jaren die hij typeerde als ‘een grote mesthoop borrelende spullen. Ik had er geen controle over, ik wist niet wat ik moest doen’, tot Water Sign (1985) zijn tij keerde.

Succesjaren en oeuvre

In de late jaren tachtig brak zijn meest succesvolle periode aan. Dancing With Strangers (1987) trapte een reeks van zes Britse top 10-albums af, met twee nummer 1-noteringen, waaronder het album The Road to Hell. Het verzamelalbum New Light Through Old Windows (1988) bevatte Driving Home for Christmas, oorspronkelijk opgenomen in 1986; het groeide uit tot seizoensklassieker en piekte in 2019 en 2020 op nummer 11. Chris mengde blues, pop, soul en softrock op 25 studioalbums, verkocht meer dan 30 miljoen albums en zag nummers als On the Beach en Josephine uitgroeien tot favorieten in de Balearische dansscene. Vanaf 2002 verschoof hij met Dancing Down the Stony Road bewust terug richting de Delta-blues.

Gezondheid van Chris Rea

Bij Chris werd alvleesklierkanker vastgesteld; in 2001 werden zijn alvleesklier en delen van maag en dunne darm verwijderd, wat leidde tot diabetes. In 2016 kreeg hij een beroerte, die hij omschreef als een ‘zeer eng moment … Ik kreeg het in mijn hoofd dat mijn toonhoogtegevoel met de slag was verdwenen. En het kostte veel overtuigingskracht van mensen die zeiden dat er niets mis is met wat je speelt.’ In 2017 zakte hij tijdens een concert in Oxford in elkaar en werd in het ziekenhuis herstellende.

Passies en politiek

De fascinatie voor auto’s en wegen in zijn liedjes had een tegenhanger in het echte leven: Chris racete met Ferrari- en Lotus-modellen, nam deel aan het British Touring Car Championship van 1993 en werkte in 1995 bij het Jordan-team als pitmonteur. ‘Ik wilde echt niet het VIP-ding doen, dus ik was verantwoordelijk voor de rechterachterband van Eddie Irvine,’ zei hij later. Politiek steunde hij Labour en schreef hij in 2017 een niet-uitgebracht nummer ter ere van Jeremy Corbyn, getiteld What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?

Bron: The Guardian. Foto: Frank Hoensch/Redferns