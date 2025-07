Chiel Montagne op 80-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig televisiepresentator Chiel Montagne is op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte vandaag bekend dat hij is gestorven aan de gevolgen van de longaandoening COPD.

Montagne, geboren als Bertus Arie van Rheenen, werd vooral bekend als het gezicht van het populaire muziekprogramma Op volle toeren. Zijn bijdrage aan de promotie van het Nederlandstalige lied was jarenlang van grote invloed.

Begin bij Radio Veronica

Chiel Montagne begon zijn carrière begin jaren 60 als diskjockey bij de populaire zeezender Radio Veronica. Zijn stemgeluid en enthousiasme voor muziek brachten hem al snel een trouw luisterpubliek.

Op volle toeren

In 1971 maakte Montagne de overstap naar de televisie. Hij ging aan de slag bij de TROS en werd presentator van het programma Op losse groeven, dat later Op volle toeren zou gaan heten. In die show kregen Nederlandstalige artiesten een prominent podium. Chiel stond bekend om zijn persoonlijke betrokkenheid bij de muziekwereld. Dankzij zijn programma kreeg het Nederlandstalige levenslied een bredere waardering.

Kenmerkende snor

Een van de meest opvallende uiterlijke kenmerken van Montagne was zijn volle snor. In 2020 noemde hij deze nog zijn handelsmerk. Slechts één keer schoor hij hem af: ‘Lang geleden. Toen mijn vrouw dat zag, zei ze: ‘als ik geweten had dat je zo’n rotkop had, dan had ik je niet genomen. Heb ik ‘m maar altijd laten staan’, vertelde hij destijds met gevoel voor humor.

Overlijden en reactie familie

Montagne is overleden aan de gevolgen van COPD, een chronische longziekte. Hij is 80 jaar geworden. Zijn familie heeft laten weten dat hij vredig is heengegaan. Verdere details over een afscheid zijn op dit moment nog niet bekend. Chiel Montagne laat een belangrijke erfenis achter in de Nederlandse muziek- en televisiewereld. Voor velen blijft hij onlosmakelijk verbonden met een tijdperk waarin het levenslied floreerde op de nationale televisie.

FOTO: ANP