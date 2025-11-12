Angela de Jong even weg na aangrijpende column: vader overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Toen Angela de Jong op dinsdag geen column publiceerde wegens ‘persoonlijke omstandigheden’, viel dat op. Woensdag blijkt dat haar vader is overleden en ze de komende dagen er ook niet zal zijn.

In haar column op woensdag schrijft Angela de Jong over haar vader, die dinsdag is overleden.

Een harde werker

‘Mijn vader was een man zoals er veel zijn in ons land’, zo begint Angela haar column. Ze vertelt dat hij niet zozeer met woorden communiceren als met daden. Hij werkte hard, onder alle omstandigheden, met maar één reden: zijn gezin. Voor zijn vrouw leerde hij daarnaast huishoudelijke taken te doen: ‘Mijn vader was opgevoed in traditionele rolpatronen, maar leerde stofzuigen en koken toen mijn moeder een baan kreeg.’

Helpen waar kan

Ook op andere manieren stond Angela haar vader klaar voor zijn kinderen. Bijvoorbeeld door banden te plakken, ze op te halen na het uitgaan, te schilderen en te behangen. De weinige vrije uren die hij had, bracht hij met regelmaat door met zijn kleinkinderen.

Kleine wensen

Hij was geen man met grote wensen of plannen na zijn pensioen, vertelt Angela. Simpel genot als in de tuin werken en fietsen met haar moeder, dat stond op de lijst. ‘Het heeft niet zo mogen zijn. Hij bleek ziek. Het grote sterke lichaam liet hem in de steek’, schrijft Angela. Ze sluit af: ‘Mijn vader was een man zoals er veel zijn in ons land. Maar voor mij was er maar één en die is er niet meer.’

FOTO: ANP