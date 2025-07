Amerikaanse zangeres Connie Francis (87) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse zangeres Connie Francis is woensdag overleden op 87-jarige leeftijd. Dat meldt goede vriend Ron Roberts op Facebook.

Ron deelt het nieuws op het sociale medium omdat hij weet dat Connie het zou goedkeuren dat haar fans een van de eersten zijn die dit droevige nieuws horen, zo zegt hij in het bericht.

Over de zangeres

Connie was een van de eerste vrouwelijke popsterren die wereldwijd doorbrak. Ze was in de jaren ’50 en ’60 extreem populair en had hits in meerdere talen. Ook in Nederland werd ze goed ontvangen. Nummers als Who’s Sorry Now?, Stupid Cupid, en Lipstick on Your Collar werden ook hier veel gedraaid op de radio.

Pretty Little Baby

Het nummer Pretty Little Baby was hier minder bekend van de radio. Het nummer werd eerder bekend in de uitvoering van Marvin Gaye, die het in 1965 uitbracht. Maar Connie Francis nam het al in 1961 op in een hele andere stijl. Dit jaar werd het nummer in Nederland een succes, omdat het viraal ging op TikTok. Met miljoenen video’s die het nummer gebruikten, kon je er niet omheen. Op 26 juni plaatste ze nog een bericht op Tiktok om de mensen te bedanken voor het gebruik. Daar wordt nu in grote getalen op gereageerd met condolaties.

@connie_francis_official Hi Everyone – I'm still astounded by the popularity of "Pretty Little Baby". My thanks to Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Kim Kardashian, North West Kardashian, Kris Jenner, Agnetha Fältskog, Ariana Grande, Taylor Swift, Gracie Lawrence, Shaq O'Neal & Jimmy Fallon and others for their inclusions in the videos that contributed to the 17 billion-plus plays featuring the song! ♬ Pretty Little Baby – Connie Francis

FOTO: ANP