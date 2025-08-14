Ingeborg Elzevier

Actrice Ingeborg Elzevier op 89-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

14/08/2025

Ingeborg Elzevier, bekend van De Stille Kracht en Madelief, is op 89-jarige leeftijd overleden. De actrice overleed in haar woonplaats Amsterdam na een kort ziekbed, maakte theaterproducent Stuurmanskunst donderdag bekend.

De Amsterdamse zat zestig jaar in het vak en was een vertrouwd gezicht op televisie, in films en op het toneel.

Theaterloopbaan

Ingeborg studeerde in 1958 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Kort daarna maakte zij haar theaterdebuut in het stuk Orpheus daalt af bij Toneelgroep Theater in Arnhem. Later speelde ze bij de Haagse Comedie, Toneelgroep Centrum en Toneelgroep Amsterdam.

Mooie woorden

Volgens Stuurmanskunst: ‘Ingeborg excelleerde in klassieke stukken en komedie. Haar feilloze timing, helderheid en menselijkheid maakten haar tot een geliefde collega en publieksfavoriet’. In dezelfde verklaring voegde de producent toe: ‘Met trots, dankbaarheid en weemoed nemen wij afscheid van een actrice met stijl en toewijding, en bovenal een mooi mens. Haar aanwezigheid blijft voelbaar in het werk dat zij naliet’.

Televisie- en filmrollen

Ingeborg Elzevier werd op televisie onder meer bekend door rollen in De Stille Kracht (1974), In voor- en tegenspoed (1991) en Kinderen geen bezwaar (vanaf 2005). Ook speelde ze in films als Madelief (1998), Grimm (2003) en Rocco & Sjuul (2023).


Ingeborg won diverse theaterprijzen. In 2001 werd zij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

FOTO: ANP

