Elsje de Wijn

Actrice en Karel-zangeres Elsje de Wijn (82) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

06/01/2026

Actrice Elsje de Wijn, onder meer bekend van het carnavalsnummer Karel, is op 82-jarige leeftijd overleden.

De dood van Elsje de Wijn werd maandag bekendgemaakt door haar dochter, VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing, aan het ANP. Elsje overleed thuis in Amsterdam-Noord, in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen. Zaterdag vierde ze nog haar 82ste verjaardag met haar familie. Ze leed aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie.

Karel: parodie die een hit werd

Karel werd geschreven door Annie M.G. Schmidt voor de theatervoorstelling Met man en muis. Hoewel het nummer een parodie op een carnavalslied is, werd het juist populair onder carnavalsgangers. In 1970 stond het veertien weken in de Top 40. Annie’s tekst en Elsjes vertolking gaven het lied blijvende bekendheid.

Carrière van Elsje de Wijn

Elsje werkte bij gezelschappen als Baal, Centrum, theatergroep Dorst en het Nationale Toneel. Op het witte doek was ze te zien in Frank en Eva (1973) en Voor een verloren soldaat (1992). Op televisie speelde de actrice in series als Stijl achterover, Verkeerd verbonden en Baantjer.

Laatste optreden en afscheid

Eind november trad Elsje nog op als verteller in de voorstelling Elsje en de Bluesmannen. Volgens VPRO-hoofdredacteur Sarah overleed ze thuis, omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Met haar keuze voor euthanasie nam de actrice, die aan Alzheimer leed, een eigen regie over haar afscheid.

FOTO: ANP

