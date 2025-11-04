Actrice Diane Ladd overleden op 89-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse actrice Diane Ladd is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze was drievoudig genomineerd voor een Academy Award en werd wereldwijd bekend door haar rol in Wild at Heart. Haar dochter, actrice Laura Dern, bevestigde maandag het overlijden.

Volgens Laura bracht haar Diane Ladd haar laatste momenten thuis in Californië door. De actrice beschreef haar als ‘mijn geweldige held en mijn diepe geschenk van een moeder’. Ze voegde eraan toe dat haar moeder ‘de grootste dochter, moeder, grootmoeder, actrice, kunstenaar en empathische geest was die alleen dromen schijnbaar hadden kunnen creëren’.

Een lange en veelzijdige carrière

Diane Ladd begon haar loopbaan in het theater, maar brak in 1974 door op het witte doek met haar rol als serveerster in Martin Scorsese’s Alice Doesn’t Live Here Anymore. Die prestatie leverde haar meteen een Oscarnominatie op. In de decennia daarna bleef ze actief in film en televisie, met rollen in uiteenlopende producties, waaronder Gigi & Nate uit 2022.

Familie en verlies

De actrice was van 1960 tot 1969 getrouwd met acteur Bruce Dern. Samen kregen ze twee dochters: Laura en Diane Elizabeth, die op tragische wijze om het leven kwam toen ze nog geen twee jaar oud was. ‘Ze viel in het zwembad. Ze stootte haar hoofd en sloeg zichzelf knock-out. En het gebeurde allemaal meteen’, vertelde Diane ooit in een interview.

Moeder en dochter op het scherm

Diane en Laura stonden meerdere keren samen voor de camera. Ze speelden moeder en dochter in Rambling Rose en in David Lynch’s Wild at Heart, en werkten later opnieuw samen in de serie Enlightened. Met Rambling Rose werden ze het eerste moeder-dochterduo dat beiden voor dezelfde film een Oscarnominatie kreeg.

Laatste jaren en erfenis

In haar latere jaren bleef Diane actief als actrice en schrijver. In 2023 publiceerde ze samen met Laura het boek Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love, waarin ze reflecteerden op hun band en gezamenlijke leven. Diane liet een indrukwekkend oeuvre achter dat generaties acteurs en kijkers heeft geraakt.

BRON: BBC FOTO: GETTY IMAGES/SLAVEN VLASIC