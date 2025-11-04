Diane Ladd

Actrice Diane Ladd overleden op 89-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/11/2025

De Amerikaanse actrice Diane Ladd is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze was drievoudig genomineerd voor een Academy Award en werd wereldwijd bekend door haar rol in Wild at Heart. Haar dochter, actrice Laura Dern, bevestigde maandag het overlijden.

Volgens Laura bracht haar Diane Ladd haar laatste momenten thuis in Californië door. De actrice beschreef haar als ‘mijn geweldige held en mijn diepe geschenk van een moeder’. Ze voegde eraan toe dat haar moeder ‘de grootste dochter, moeder, grootmoeder, actrice, kunstenaar en empathische geest was die alleen dromen schijnbaar hadden kunnen creëren’.

Een lange en veelzijdige carrière

Diane Ladd begon haar loopbaan in het theater, maar brak in 1974 door op het witte doek met haar rol als serveerster in Martin Scorsese’s Alice Doesn’t Live Here Anymore. Die prestatie leverde haar meteen een Oscarnominatie op. In de decennia daarna bleef ze actief in film en televisie, met rollen in uiteenlopende producties, waaronder Gigi & Nate uit 2022.

Familie en verlies

De actrice was van 1960 tot 1969 getrouwd met acteur Bruce Dern. Samen kregen ze twee dochters: Laura en Diane Elizabeth, die op tragische wijze om het leven kwam toen ze nog geen twee jaar oud was. ‘Ze viel in het zwembad. Ze stootte haar hoofd en sloeg zichzelf knock-out. En het gebeurde allemaal meteen’, vertelde Diane ooit in een interview.

Moeder en dochter op het scherm

Diane en Laura stonden meerdere keren samen voor de camera. Ze speelden moeder en dochter in Rambling Rose en in David Lynch’s Wild at Heart, en werkten later opnieuw samen in de serie Enlightened. Met Rambling Rose werden ze het eerste moeder-dochterduo dat beiden voor dezelfde film een Oscarnominatie kreeg.

Laatste jaren en erfenis

In haar latere jaren bleef Diane actief als actrice en schrijver. In 2023 publiceerde ze samen met Laura het boek Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love, waarin ze reflecteerden op hun band en gezamenlijke leven. Diane liet een indrukwekkend oeuvre achter dat generaties acteurs en kijkers heeft geraakt.

BRON: BBC FOTO: GETTY IMAGES/SLAVEN VLASIC

Uit andere media

Party Rtl Content Event 2024

De waterweek van Barry Atsma…

Barry Atsma in ’Grazia’: “Ik ga tijdens de Week op Water (weekopwater.nl) van 3 tot en met 7 november enkel water drinken. Dat wordt wel een uitdaging, want ik ben nogal een koffiedrinker ’s morgens vroeg. Maar als ik hiermee mensen kan overhalen om geld te doneren aan Simavi voor projecten die vrouwen en meisjes…
Weekend Groep Wie Is De Mol? 25 jaar

Dit wil je weten over de kandidaten van Wie Is De Mol? 25 Jaar

Afgelopen zaterdag werd het jubileumseizoen van Wie Is De Mol? afgetrapt. In tegenstelling tot andere seizoenen, waren de kandidaten nog niet van tevoren duidelijk. Ze werden bekendgemaakt in de aflevering zelf. Het bleken vijf oud-kandidaten en vijf oud-mollen. Tijd om dieper in hen te duiken.
Vriendin Schermafbeelding 2025 11 03 Om 16.41.59

Suzanne ging samenwonen met… haar vader!

Na het overlijden van haar moeder besluiten Suzanne (45) en haar vader Kars (78) het roer om te gooien en in Friesland te gaan wonen. Samen, in hetzelfde huis. “Sommige mensen snappen mijn keuze niet, maar ik had wel zin in een nieuwe start.”
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien