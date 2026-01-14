Actrice en regisseur Annemarie Prins overleden op 93-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice, theatermaker en regisseur Annemarie Prins is in Amsterdam overleden op 93-jarige leeftijd.

Dat bevestigt toneelschrijver Sophie Kassies namens de familie, na eerste berichtgeving door Theaterkrant. Sinds de jaren zestig gold Annemarie Prins als een eigenzinnige en vernieuwende stem in het Nederlandse theater. Het grote publiek kende haar van tv-series als Oud Geld, Annie M.G. en Het Geheime Dagboek Van Hendrik Groen. Nog in 2024 toerde ze met haar solovoorstelling Over De Bergen.

De drie Annies in willekeurige volgorde, Annemarie Prins, Malou Gorter en Sanne Vogel

Eigenzinnige regisseur met politiek kompas

Na haar afstuderen aan de Arnhemse toneelschool in 1961 stopte Annemarie al snel met acteren en werd ze regisseur, geleerd bij het Leids studententoneel en in Polen. In 1965 richtte ze Theater Terzijde op, het eerste politieke toneelgezelschap van Nederland, dat bedoeld was om ‘de toeschouwer opheldering te verschaffen over de wereld waarin hij leeft’. De openingsvoorstelling Een Zaak Lorca leverde ‘uitnemende momenten toneel’ en ‘alle jeugdige frisheid en vindingrijkheid’ op, schreef een recensent.

Brede praktijk: radio, televisie en opera

Eind jaren zestig verbreedde Annemarie haar werkterrein naar radio, televisie en opera. Voor De Nederlandse Opera regisseerde ze Aap Verslaat De Knekelgeest (1980) en Houdini (1981) van Peter Schat. Ze maakte spraak bij het Groningse amateurgezelschap Waark, waarvan de eerste voorstelling het Holland Festival haalde. Intussen voedde ze als alleenstaande moeder twee kinderen op.

Oud Geld met Annemarie Prins

Terug op de vloer en de muzikaliteit van taal

In 1985 richtte Annemarie met Edwin de Vries en Henk van der Meulen De Salon op, waar een Beckett-trilogie haar omgang met tekst verdiepte, waarin muzikaliteit even zwaar woog als betekenis. Halverwege de jaren negentig ging ze weer spelen in autobiografische (semi)monologen als Harmoniehof, Pikkepoezenwals, Oud en Wit, Dood en zo en uiteindelijk Over de bergen. Ze leerde haar teksten met enorme precisie, ‘zodat ik ermee kan goochelen’.

Internationale blik en blijvende invloed

Tussen 2005 en 2012 werkte Annemarie geregeld in Cambodja aan twee voorstellingen en een radiohoorspel met actrices over de periode van de Rode Khmer; één productie reisde door naar Rwanda en werd daar aangevuld met Rwandese acteurs. De vragen over haar eigen neokoloniale positie vormden de basis voor Oud en Wit (2015). Als docent en maker zette ze talloze spelers op weg. ‘Die is nog bij mij begonnen,’ zei ze vaak.

Ze overleed op eigen verzoek, nadat haar gezondheid in korte tijd snel achteruit was gegaan.

BRON: THEATERKRANT. FOTO’S: ANP