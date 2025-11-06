Acteur Sky James Bronkhorst overleden op 27-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse acteur Sky James Bronkhorst is op 27-jarige leeftijd overleden. Dat deelt NTR op Instagram. De omroep vermeldt dat Sky afscheid heeft genomen van het leven.

Sky James Bronkhorst werd bekend met de hoofdrol in NTR-serie A Teenage Love Affair, waarin de acteur op jonge leeftijd een veelbelovend acteerdebuut maakte.

Doorbraak met A Teenage Love Affair

In A Teenage Love Affair vertolkte Sky de hoofdrol van een tiener die ontdekt wat liefde en identiteit werkelijk betekenen. De serie, die zowel gevoelig als hoopvol werd ontvangen, droeg bij aan een groter maatschappelijk gesprek over diversiteit en zelfacceptatie.

Regisseur over Sky James Bronkhorst

Regisseur Bobbie Koek werkte intensief met de jonge acteur samen en spreekt in het persbericht vol warmte: ‘Sky was één van de meest innemende en moedige mensen die ik ooit heb ontmoet. Met zijn sprankelende energie en tomeloze liefde inspireerde en raakte hij het hele team diep. Je kon gewoon niet met Sky in één ruimte zijn zonder vrolijk te worden. Dat zullen we altijd bij ons dragen.’

Hulp bij gedachten aan zelfdoding

Het verdrietige nieuws herinnert eraan hoe belangrijk het is om over mentale gezondheid te blijven praten. Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl.

FOTO: NTR