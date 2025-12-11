Acteur Hans Otjes overleden op 78-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse acteur en komiek Hans Otjes is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend als veelzijdig toneel- en televisieacteur, stemacteur en vaste aangever in de revues van André van Duin. Generaties kijkers kenden hem uit tv-series als De Melchiors, Q & Q en Bassie & Adriaan.

Hans Otjes begon eind jaren zestig in het Amsterdamse Micro-theater en groeide in de jaren zeventig uit tot een vertrouwd gezicht op televisie. Hoewel hij op het scherm populair bleef, beschouwde hij het toneel als zijn ware thuis. In de jaren tachtig werd hij landelijk bekend door de grote revues van André van Duin.

Doorbraak op televisie

Hans bouwde in de jaren zeventig gestaag aan een reputatie als veelzijdig acteur. Hij speelde in Nederlandse series als De Melchiors, Hof van Holland, Man Alleen, Pa Pinkelman, diverse KRO-series en AVRO-slapstickfilms, en was te zien in speelfilms, onder anderen van Nikolai van der Heyde. Later werd hij een vast gezicht in jeugdtelevisie met hoofd- en bijrollen in Bibelebons, De Holle Bolle Boom, Hamelen, Q & Q en Bassie & Adriaan.

Toneel als thuishaven

Hoewel televisie hem bekend maakte, voelde Hans zich in het theater het meest op zijn plek. Zijn solovoorstelling Uit het dagboek van een krankzinnige (Gogolj), geregisseerd door Vera Baréšová, werd geselecteerd voor internationale festivals en leverde hem onderscheidingen op van het Poolse Ministerie van Cultuur. Daarnaast speelde hij in De gebroeders Karamazow, werkte hij aan pantomimes, kindervoorstellingen in Commedia dell’arte-stijl en richtte hij de theatergroep De Combinatie op.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

André van Duin, Frans van Dusschoten en Hans Otjes in 1985

Aangever van André van Duin

In de jaren tachtig werd Hans een vaste aangever in de grote revues van André van Duin, zoals Reis om de wereld in 180 minuten en 100 jaar Carré. De grootschalige producties, door miljoenen gevolgd, maakten hem bij het hele land bekend. André reageert bedroefd op zijn overlijden: ‘Een paar weken geleden zat ik nog bij hem aan de keukentafel.’ Over hun samenwerking zegt hij: ‘Ik heb alleen maar goede herinneringen aan Hans,’ en: ‘Hij had een geweldig komisch talent, een perfecte aangever. Hij vulde alles prachtig in. We hebben zóveel gelachen samen. Voor mij was hij een van mijn fijnste collega’s ooit.’

Later leven en afscheid

In de jaren negentig gooide Hans het roer om: hij volgde opleidingen en werkte jarenlang als regressietherapeut, onder mentorschap van Jan Kleijn, waarbij hij ook veel kinderen van trauma’s afhielp. Daarnaast gaf hij lezingen zoals Ontmoet je Gids en schreef en illustreerde hij kinderboeken. De familie bereidt een besloten plechtigheid én een openbare bijeenkomst voor, zodat vrienden, collega’s, buren en fans afscheid kunnen nemen.

BRON: TELEGRAAF. FOTO: ANP