Acteur Cary-Hiroyuki Tagawa, bekend van Mortal Kombat, overleden
05/12/2025
Cary-Hiroyuki Tagawa is op 75-jarige leeftijd overleden. De Japans-Amerikaanse acteur overleed in Santa Barbara aan de gevolgen van een beroerte. Dat melden Amerikaanse media.
Mortal Kombat
Cary werd vooral bekend als de slechterik Shang Tsung in de liveactionfilm Mortal Kombat uit 1995, gebaseerd op de populaire videogameserie.
Hij brak door met een bijrol in The Last Emperor (1987) en speelde later in grote producties als Pearl Harbor, Planet of the Apes, Memoirs of a Geisha en Tekken. Vaak werd hij gecast als schurk, een rol die hem geliefd maakte bij fans van actiethrillers en videogameverfilmingen.
Zijn laatste hoofdrol in een grote productie was in de serie The Man in the High Castle (2015).
BEELD: ANP
