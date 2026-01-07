Acteur Ad van Kempen (81) overleden na prostaatkanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Ad van Kempen, volledige naam Adrianus Petrus Johannes Maria van Kempen, is op 81-jarige leeftijd overleden. Manager Henze Pegman bevestigt het nieuws aan het ANP. Ad had prostaatkanker en overleed maandag 5 januari in zijn woonplaats Amsterdam.

Ad van Kempen speelde in films en was te zien in series zoals Flikken Maastricht en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Hij volgde zijn opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht, waar hij in 1967 eindexamen deed.

Loopbaan op doek en televisie

Ad was te zien in uiteenlopende film- en televisieproducties. Op het grote doek speelde hij onder meer in 06 en ’n Beetje Verliefd. Op televisie verscheen hij in populaire series als Flikken Maastricht en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Voor zijn hoofdrol in ’n Beetje Verliefd werd hij bekroond op het Pinamar filmfestival in Argentinië.

Johnny de Mol en Ad van Kempen in de Talpa misdaadserie Van Speijk

Opleiding en vorming

Na een opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht, waar hij in 1967 afstudeerde, bouwde Ad aan een veelzijdige carrière. De stevige basis aan de academie vormde het vertrekpunt voor zijn werk op toneel, in film en op televisie, en voedde zijn latere activiteiten als regisseur en docent.

Regie en onderwijs

Als regisseur was hij betrokken bij de Bloemgroep, Poëzie Hardop, het Brechtprogramma en het Mannentheater. Daarnaast gaf de acteur les aan de Arnhemse Toneelschool (1975-1979), aan de regie-afdeling van de Toneelschool in Amsterdam (1976-1980) en aan een Opleidingsinstituut in New York, waar hij zelf ook lessen volgde. Zo droeg hij zijn ervaring door aan een nieuwe generatie theatermakers.

BRON ONDERWIJS EN REGIE: HOORSPELEN. FOTO’S: ANP