‘Aardigste rechter ter wereld’ en social mediaster Frank Caprio (88) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse rechter Frank Caprio, die wereldwijd bekendheid verwierf via sociale media en televisie, is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte zijn overlijden bekend. Caprio leed aan alvleesklierkanker.

Tijdens zijn veertigjarige carrière in Rhode Island stond hij bekend om zijn mededogen en humor in de rechtszaal. Ook in Nederland was hij bekend door met name Reels op Facebook en Instagram. Zijn tv-programma Caught in Providence maakte hem tot een wereldwijde internetster, met miljarden views online.

Bekend door Caught in Providence

Frank Caprio behandelde duizenden zaken in zijn geboortestad Providence voordat hij op televisie te zien was. Zijn show Caught in Providence leverde hem de bijnaam ‘aardigste rechter ter wereld’ op. Hij liet geregeld kinderen achter zijn bank plaatsnemen en introduceerde zelfs een knuffel in de vorm van een ‘mini-rechter’.

Tekst gaat door onder video.

#hero #family #love #news #usa ♬ empathy (Slowed + Reverb) – insensible @dailymail As the community mourns Judge Frank Caprio's tragic death aged 88, some of his most iconic moments of grace and compassion for the people who entered his courtroom have resurfaced. His family highlighted his 'compassion, humility, and unwavering belief in the goodness of people' in a statement after his death. In one particularly moving moment of warmth, Caprio slashed a struggling single mom's fines from $350 to $125, prompting her to ask: 'Can I give you a hug?' Read the full story at DailyMail #father

Sociale media-sensatie

De vriendelijke stijl van Caprio ging viraal op verschillende platforms. Een TikTok-video van zijn ochtendroutine, waarin hij tandenpoetst en eigen videoclips bekijkt, werd meer dan vijf miljoen keer bekeken. In een interview in 2019 zei hij dat zijn zaken ‘het leven van Rhode Island laten zien, en dezelfde problemen weerspiegelen die mensen in het hele land ervaren’.

Hulde en reacties

Zijn dood werd aangekondigd op zijn officiële Instagram-account, kort nadat Frank hier zelf aan zijn volgers vroeg om te bidden voor hem. In de verklaring staat dat hij vredig is overleden na een lange en moedige strijd tegen alvleesklierkanker. Hij wordt beschreven als een man die wereldwijd geliefd was om zijn mededogen, bescheidenheid en geloof in de goedheid van mensen. Volgens de verklaring zal hij niet alleen herinnerd worden als rechter, maar ook als echtgenoot, vader, grootvader, overgrootvader en vriend. Zijn nalatenschap leeft voort in de vele levens die hij raakte en de vriendelijkheid die hij inspireerde.

Tekst gaat door onder post.

Zijn zoon David Caprio bedankte fans voor hun steun en riep op om ‘een beetje vriendelijkheid te verspreiden’ ter nagedachtenis aan zijn vader. Het productiebedrijf Debmar-Mercury, verantwoordelijk voor Caught in Providence, eerde hem met de woorden dat zijn ‘unieke merk van mededogen en gezond verstand’ erg gemist zal worden.

Laatste jaren en nalatenschap

In 2023 kreeg Caprio de diagnose alvleesklierkanker. Hij zei toen ‘volledig voorbereid te zijn om zo hard mogelijk te vechten’. In een van zijn laatste berichten liet hij weten opnieuw in het ziekenhuis te liggen na een ’tegenslag’ in zijn behandeling.

Frank Caprio laat zijn vrouw Joyce achter, met wie hij bijna zestig jaar getrouwd was, vijf kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

FOTO: SLAVEN VLASIC (GETTY IMAGES) BRON: BBC