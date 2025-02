Royaltyverslaggever Justine Marcella slachtoffer van phishing

Tekst: Dunya Diercks

Royaltyverslaggever en Expeditie Robinson-deelnemer Justine Marcella (54) is slachtoffer geworden van een phishingpoging. Maar daar trapte ze mooi niet in, vertelt ze in een video op Instagram.

Justine kreeg een melding op haar telefoon dat er een groot geldbedrag van haar rekening was afgeschreven, maar geen nood: als ze op 1 drukte, zou ze contact krijgen met haar bank. “Dat heb ik gedaan, toen kreeg ik een meneer aan de telefoon die zei: ‘Er is net een bedrag van 1500 euro en een bedrag van 3600 euro van uw rekening afgehaald.'” Maar daar wist de man, oftewel de crimineel, wel wat op. Als ze een app zou downloaden kon hij direct ingrijpen, beweerde hij. “Het was een app waarmee je je beeld of je scherm kan delen. En dat klopt natuurlijk niet”, wist Marcella.

‘Het journalistieke hart klopt altijd’

Dat zei ze ook tegen de man. Daarna reed Marcella naar de bank om te checken hoe de vork in de steel zat. “En inderdaad, mijn voorgevoel was waar. Dit waren criminelen. Als ik mijn scherm had gedeeld, hadden ze niet alleen mijn bankgegevens, maar toegang tot alles.” Gelukkig volgde Marcella haar intuïtie. “Het journalistieke hart klopt altijd.”

Beeld: ANP