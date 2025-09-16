Beruchte ‘Tinder Swindler’ opgepakt in Georgië

Tinder Swindler Shimon Hayut Anp

Tekst: Denise Delgado

Shimon Hayut, beter bekend als de beruchte ‘Tinder Swindler’ uit de gelijknamige Netflix-docu, is in Georgië gearresteerd op verzoek van Interpol. De 34-jarige Israëliër, die zich jarenlang voordeed als de steenrijke Simon Leviev, zou tientallen vrouwen hebben opgelicht voor in totaal zo’n 10 miljoen euro.

Lange slachtofferlijst

Hayut werd opgepakt op de luchthaven van Batoemi aan de Zwarte Zee. Waarom de Tinder Swindler precies in de boeien is geslagen, hebben de autoriteiten nog niet bekendgemaakt. Feit is dat zijn lijst met slachtoffers lang is.

Luxe leven met andermans geld

Tussen 2017 en 2019 deed Hayut zich op Tinder voor als de zoon van diamanthandelaar Lev Leviev. Hij verleidde vrouwen met zijn charme, liet ze grote bedragen ‘lenen’ en verdween vervolgens met hun geld. Met de buit leefde hij op grote voet: dure hotels, snelle sportwagens en privéjets.

Zijn jeugd stond in schril contrast met dat luxeleven. Hayut groeide op in het bescheiden Bnei Brak, in een religieus gezin. Op jonge leeftijd brak hij met zijn achtergrond en koos hij voor glitter & glamour – al kon hij dat alleen bekostigen door fraude en bedrog.

Ook in Nederland sloeg Hayut toe. De Amsterdamse Ayleen Charlotte verloor ruim 150.000 euro aan hem, nadat ze dacht een serieuze relatie met de flamboyante ‘zoon van een diamantair’ te hebben. Haar verhaal speelde een belangrijke rol in zijn eerdere arrestatie in Griekenland, waarna hij in Israël werd veroordeeld.

Hoewel hij destijds 15 maanden cel kreeg, zat hij er door de coronapandemie maar vijf uit. Kort daarna dook hij opnieuw op in de publiciteit, steeds weer met hetzelfde doel: vrouwen verleiden en hun geld aftroggelen.

Nu is hij dus opnieuw tegen de lamp gelopen. Of hij dit keer wél voor langere tijd achter de tralies verdwijnt, zal binnenkort blijken.

