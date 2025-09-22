Tom Holland loopt hersenschudding op tijdens Spider-Man 4

Tekst: Denise Delgado

Vervelend nieuws voor Tom Holland (29): de acteur raakte vrijdag gewond tijdens de opnames van de nieuwe Spider-Man-film ‘Brand New Day’. Hij liep een lichte hersenschudding op en moet een paar dagen rust nemen. Hierdoor liggen de filmopnames voorlopig stil. Dat meldt ‘The Hollywood Reporter’.

Het incident vond plaats op de set net buiten Londen. De opnames zijn meteen stilgelegd nadat Tom per ambulance naar het ziekenhuis was gebracht.

Vierde Spider-Man-film

De Marvel-film, met een budget van 150 miljoen pond, is alweer de vierde Spider-Man-film van Tom. Het plot is nog niet naar buiten gebracht. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat Spider-Man 4 was uitgesteld tot 31 juli 2026, maar door dit incident kan die datum mogelijk opnieuw verschuiven. Het is de bedoeling dat de film in juli 2026 in de bioscopen draait.

Volle agenda

Tom heeft momenteel een bijzonder volle agenda, want samen met zijn verloofde Zendaya speelt hij ook in The Odyssey, Christopher Nolans verfilming van het epische werk van Homerus.

