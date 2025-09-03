Onzekerheid rond ongeval zangeres Numidia

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zangeres Numidia is maandag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Amstelveen. De exacte omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.

De schrik zit er goed in bij de Numidia. Over wat er precies is gebeurd, gaan verschillende verhalen rond. Zo meldt Shownieuws.

Betrokken bij ongeval

De politie bevestigt aan Shownieuws dat er maandag op dezelfde kruising een politieauto bij een ongeluk betrokken was, maar geeft verder geen details vrij. Volgens haar management is Numidia er echter levend en zonder levensbedreigende verwondingen vanaf gekomen. ‘Numidia is inderdaad betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. Gelukkig is ze er levend en zonder levensbedreigende verwondingen vanaf gekomen, al ondervindt ze nog wel fysieke en mentale klachten’, aldus het management.

Onzekerheid over toedracht

Over de precieze toedracht van het ongeval circuleren verschillende verhalen. Sommige berichten suggereren dat de zangeres tegen een politiewagen met loeiende sirenes is aangereden, waarna een ambulance werd opgeroepen. Volgens het management is echter iemand achterop de auto van Numidia gebotst.

Impact van het incident

Het management benadrukt het persoonlijke effect van het ongeval: ‘Het was een ingrijpende ervaring, maar het belangrijkste is dat ze er nog is. We hopen op een voorspoedig en volledig herstel.’ Numidia zelf heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken over het incident.

FOTO: ANP