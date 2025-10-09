KISS-zanger Gene Simmons verongelukt na flauwvallen achter stuur

Tekst: Evelien Berkemeijer

KISS-zanger Gene Simmons is dinsdag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Los Angeles. De rocker verloor naar verluidt kort het bewustzijn terwijl hij achter het stuur zat en botste daarbij tegen een geparkeerde auto.

Volgens lokale media gebeurde het incident op de Pacific Coast Highway. Een voorbijganger zag de botsing van Gene Simmons gebeuren en belde direct de hulpdiensten. Agenten en brandweerlieden kwamen ter plaatse en verleenden hulp.

Gene Simmons stelt fans gerust

Een dag na het ongeval liet Gene via X weten dat het goed met hem gaat. ‘Bedankt, iedereen, voor de vriendelijke wensen. Het gaat helemaal goed met me. Ik had een lichte spatbordbuiger. Het gebeurt. Vooral voor degenen onder ons die vreselijke chauffeurs zijn. En dat ben ik. Alles is goed’, schreef hij aan zijn volgers.

Thanks, everybody, for the kind wishes. I’m completely fine. I had a slight fender bender. It happens. Especially to those of us were horrible drivers. And that’s me. All is well. — Gene Simmons (@genesimmons) October 8, 2025

Onderzoek naar medische oorzaak

Sergeant Horton van het Lost Hills Sheriff’s Department bevestigde tegenover Fox News Digital dat er rond het middaguur een aanrijding plaatsvond op het 25000-blok van de Pacific Coast Highway. Volgens Horton reageerden agenten op een mogelijk medisch noodgeval waarbij ‘een voertuig een geparkeerd voertuig had aangereden’.

Geen ernstige verwondingen

Gene raakte niet ernstig gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Over de exacte medische oorzaak van het flauwvallen is nog niets bekendgemaakt. De zanger gaf aan zijn normale werkzaamheden spoedig te hervatten.

BRON: FOX NEWS FOTO: ANP