Philip Freriks live ontslagen op de radio: ‘Ik vind het een beetje raar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Journalist en tv-presentator Philip Freriks is live op de radio verteld dat hij zijn laatste column voor OVT heeft gemaakt. Dat gebeurde meteen na het voorlezen van zijn bijdrage in het VPRO-programma op NPO Radio 1.

De presentatoren namen in de radio-uitzending afscheid, waarna Philip Freriks zichtbaar verbaasd reageerde en de studio uitliep. Later volgden excuses en werd gesproken over een miscommunicatie. Inmiddels is er weer contact tussen Philip en de omroep.

Live mededeling in de uitzending

Na de column zei presentator Jos Palm: ‘De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij, tot onze grote spijt, ons groot leedwezen, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan. Dat hadden wij niet aan zien komen, jij wel?’ Philip reageerde beledigd: ‘Ik verbaas mij een beetje dat mij dat hier rechtstreeks in de uitzending wordt medegedeeld’, gevolgd door: ‘maar het zij zo, dank je wel.’ Laura Stek zei dat ze dachten dat Philip er zelf voor had gekozen, waarop hij zei daar niet in de uitzending over te willen discussiëren.

Excuses, miscommunicatie en verzoening

Toen Jos Palm excuses aanbood met als uitleg: ‘Zo werken wij nooit en zo willen we ook helemaal niet werken’, onderbrak Philip met: ‘Nou dat blijkt dus niet.’ Jos zei te hopen dat Philip de excuses aanvaardde, waarna Philip wegloopt met: ‘Ja, nou ja, oké. Ik vind het raar.’ Aan het einde van het programma bood Laura opnieuw excuses aan en zei ze dat de VPRO-directie dat inmiddels ook heeft gedaan. Volgens haar ‘berustte op een ernstige miscommunicatie waarvoor wij verantwoordelijk zijn’ en de VPRO wil ‘niets liever wil dan dat Freriks bij ons blijft als columnist’. Jos zei na afloop: ‘We willen niets liever dan dat Philip blijft en we zullen onze uiterste best doen om hem te behouden.’

Conclusie Philip Freriks

Philip zegt later dat er weer contact is met de VPRO. ‘We zijn in een verzoenende fase’, zegt hij daarover. Volgens hem ontstond het misverstand nadat hij in april had gezegd dat hij het ‘wat ingewikkeld vond, met de afstand naar Parijs’. Hij rekende op een gesprek, maar: ‘Daar heb ik niets meer van gehoord en ineens hoor je dat het ophoudt.’ Over het vervolg zegt hij: ‘We gaan met elkaar in gesprek en dan zien we wel.’

Bron: NPO Radio 1. Foto: ANP