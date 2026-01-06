Oud-speler voor Ajax versiert Hélène Hendriks

Tekst: Evelien Berkemeijer

In HNM de podcast bespreken Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek tv, sport, politiek en… persoonlijke ervaringen.

Noa begint over iets wat Hélène Hendriks meemaakte. Ze trapt af met: ‘Wij hebben laatst een wedstrijd gedaan bij Ajax. Ongelooflijk.’ Hélène stond aan de desk met Wesley Sneijder en riep Dani, voluit Daniel da Cruz Carvalho, erbij voor een interview. Daarna ging het gesprek al snel een andere kant op.

Lees ook: Hélène Hendriks deelt grootste blunder

Flirten met Hélène Hendriks

Na het interview zei Hélène tegen Wesley dat Dani er nog goed uitzag. Dat compliment bleek het startschot. ‘Die werd helemaal gevleid’, zegt Noa. Volgens haar was het meteen duidelijk dat Dani het charmeoffensief inzette. Dani, de Portugese voormalig profvoetballer die eind jaren 90 voor Ajax speelde, stond open voor wat meer dan alleen een praatje. Merel wilde weten wat hij allemaal van plan was met Hélène. Zij reageerde gevat: ‘Wat niet?’

Tekst gaat verder onder video.

Daniel vroeg Hélène wat haar plannen voor de avond waren en nodigde haar uit om mee uit eten te gaan. Hélène grapte dat ze direct ja zei. Ondanks dat ze Dani een aantrekkelijke man lijkt te vinden, bleef Hélène netjes bij Wesley staan. De avances zorgden vooral voor een anekdote voor in de podcast én een analyse van zijn uiterlijk.

FOTO: ANP