Zanger Jacques Herb herpakt zich na ziekenhuisopname

Tekst: Denise Delgado

13/10/2025

Jacques Herb (79) is weer op de been na een zware longontsteking. Drie weken geleden lag de zanger, bekend van ‘Manuela’ en ‘Een man mag niet huilen’, in het ziekenhuis in Deventer. In De Telegraaf vertelt hij dat hij zich ‘doodziek’ voelde en zijn optredens moest afzeggen.

Direct aan het infuus

“Wat begon met een simpel griepje, veranderde in een fikse longontsteking die mijn lichaam volledig ontregelde. Ik was tot niks meer in staat,” vertelt hij. In het ziekenhuis werd Jacques direct aan het infuus gelegd en aangesloten op de nodige slangen. “Maar dankzij de antibiotica en de medicijnen ging het gelukkig toch weer snel beter met me. Na een paar dagen mocht ik weer naar huis.”

Inmiddels bouwt de zanger voorzichtig zijn optredens weer op. “Al neem ik me voor om niet al te veel hooi op mijn vork te nemen,” zegt hij. “Ik moet mijn conditie voorzichtig weer opbouwen om te voorkomen dat ik opnieuw in de ellende terechtkom.”

Jacques overweegt om in 2026, als hij 80 wordt, te gaan stoppen met optreden. In onderstaande video vertelt hij hier meer over.

