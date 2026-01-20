Afc Ajax V Sl Benfica Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md5 Wesley Sneijder

Wesley Sneijder wil 15 kilo kwijt in nieuwe docu: ‘Zie heel lap vlees hangen’

Tekst: Denise Delgado

20/01/2026

Wesley Sneijder heeft een zware tijd achter de rug en kijkt vooruit. Hij gaat zichzelf niet meer wegcijferen en is vastberaden om weer fit te worden. In de PowNed-serie ‘Nog één keer fit’ werkt de 41-jarige aan lijf én hoofd. Zijn doel: 15 kilo eraf, beter ademhalen en de regie terug.

Hij herkent iets van het oude vuur. Met 95,8 kilo op de teller trekt Wesley de sportschoenen weer aan. Niet voor uiterlijk, zegt hij, maar voor gezondheid en mentale kracht.

Leven na de topsport

De overgang van dagelijks trainen naar een normaal ritme bleek groter dan gedacht. ‘Als je elke dag traint en je doet een keer gek, dan maakt het niet uit. Maar als je ineens niet meer traint, dan blijft het er alleen maar aankomen.’ Met zelfspot kan hij er soms naar kijken: ‘Als ik naar beneden kijk, zie ik een heel lap vlees hangen, het verkeerde stukje vlees.’ Toch is de ondertoon serieus: ‘Als je je schoenen moet aantrekken, veters moet strikken.. of sokken.. en je moet echt op adem komen, dan is er iets niet goed.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Nieuwe uitdaging voor Wesley Sneijder

Prioriteiten

De afgelopen tijd stond in het teken van zijn ouders. ‘Mijn ouders zijn een hele tijd ziek geweest, tot vier maanden geleden. Ik had helemaal geen ruimte om met mezelf bezig te zijn. Mijn ouders waren mijn prioriteit.’ Nu is er ruimte om aan herstel te werken en structuur terug te brengen.

Ook thuis was het zoeken. Zoon Xess Xava woont deels bij ex-vrouw Yolanthe Cabau in Los Angeles. ‘Dan probeerde ik zo nu en dan die kant op te gaan, maar dat kon niet altijd omdat ik ook hier moest zijn. Nu is er eindelijk ruimte om er volle bak voor te gaan.’

Nog één keer fit

In de reeks volgt de camera Wesleys poging om opnieuw fit te worden, tien jaar na het WK in Brazilië waar hij op het nippertje topfit raakte. Nog één keer fit is elke maandag om 20.25 uur te zien op NPO 1.

BEELD: ANP/instagram: @omroeppowned

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

