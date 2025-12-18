Wendy van Dijk over moederschap met zieke dochter

Tekst: Evelien Berkemeijer

Begin 2024 deelde Wendy van Dijk dat haar dochter Lizzy was getroffen door een zeldzame bloedziekte, waardoor haar lichaam geen bloedcellen meer aanmaakte. In gesprek met De Telegraaf kijkt Wendy terug op 2025 en de afstand tot het moeilijke jaar ervoor.

Dit jaar voelde als opnieuw ademhalen voor Wendy van Dijk. Terug naar werken, terug naar het gewone leven. En tegelijk: een blijvende laag van relativering en nabijheid bij wat echt telt.

Lees ook: Wendy van Dijk legt tijdelijk werk neer om gezondheid dochter

Adem terugvinden

‘Het was, natúúrlijk, een stuk beter’, zegt Wendy tegen De Telegraaf wanneer ze terugblikt op dit jaar. ‘Dit was het jaar van weer adem kunnen halen, aan het werk kunnen en het gewone leven oppakken, want het gaat nu goed. Ik wil er niet meer te veel naar teruggaan, maar het gekke, en het góede, is dat het een beetje is zoals na de coronatijd.’ Ze licht toe: ‘Toen we erin zaten, dachten we: wat overkomt ons allemaal? We zitten opgesloten! Dan lijkt het alsof je dat nooit meer gaat vergeten, maar na afloop is alles al snel weer normaal. Je gaat gewoon weer verder.’

Een diepere laag voor Wendy van Dijk

Toch heeft 2024 haar wel veranderd, geeft de presentatrice toe. ‘Ik voel me volwassener en vele malen zelfverzekerder. Het leert je dat de buitenkant er totaal niet toe doet, dus ik ben nog meer naar binnen gericht en voel meer rust. Dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik dit jaar de verteller mocht zijn in The Passion. Dat stond altijd hoog op mijn wensenlijstje, maar ik dacht dan toch: wie ben ik om dat te mogen vertellen?’ De timing van de carrièrekans was opmerkelijk: ‘Nu was het er het moment voor, want door wat we hebben meegemaakt, sta ik nog dichter bij mezelf, bewust van de betekenis van het leven, wetend wat écht belangrijk is. Die relativering heb ik altijd wel gehad: ik heb Hart in Aktie gepresenteerd, ben al 25 jaar ambassadeur van Make-A-Wish en van Stichting Semmy en verloor mijn vader op best jonge leeftijd. Ik was dus niet blind voor de wereld en kende het klappen van de zweep. Maar toch zit er nu nog een diepere laag onder.’

Lees ook: So You Think You Can Dance maakt comeback met Wendy van Dijk

Moederschap raakt alles

Als moeder voelde ze zich kwetsbaar, vertelt Wendy. ‘Als er iets met je kind is, verandert dat alles. Ik weet dat nog van toen ik Hart in Aktie deed, hoe groot het verschil was toen ik zelf moeder werd. Daarvoor voelde ik natuurlijk mee met de moeder van een ziek kind, maar pas daarna wist ik hoe diep dat gaat. Álles van elk kind raakte me opeens. Bij The Voice Kids heb ik wat afgejankt als zo’n klein poppetje weer prachtig stond te zingen, haha.’

Tekst gaat verder onder video.

Verschil tussen Sem en Lizzy

Wendy probeert voor beide kinderen dezelfde moeder te zijn, vertelt ze, maar toch geeft ze toe strenger te zijn voor Lizzy dan voor haar broer Sem. ‘Misschien is het omdat ik onbewust toch denk: ik maak een sterk wijffie van je. Maar het kan ook komen doordat ze mijn tweede is. Ik ben goed in geduld, liefde geven, vertrouwen en begeleiden, maar niet zo in regels opstellen. Lizzy is mijn kans om recht te trekken wat ik bij Sem misschien te veel heb laten vieren.’

BRON: DE TELEGRAAF. FOTO: ANP