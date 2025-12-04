Thomas van Groningen tien kilo afgevallen: ‘Gestopt met Ozempic’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Thomas van Groningen vertelt aan tafel bij Vandaag Inside dat hij meer dan tien kilo is afgevallen. Aanleiding is een stevige uitspraak van Johan Derksen over obesitas en de druk op de zorg. In het gesprek legt Thomas uit hoe hij zijn eetpatroon heeft aangepast en waarom hij is gestopt met het medicijn Ozempic.

Wanneer Johan Derksen hem gebruikt als aanspreekpunt voor ‘dikke mensen’, komt het onderwerp op Thomas van Groningen zijn dieet.

‘Minder vreten’ als kernboodschap

Johan Derksen zet in de uitzending de toon met een uitgesproken standpunt: ‘Die zorg, daar moet op bezuinigd worden. Maar er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland met obesitas die zich iedere avond helemaal volvreten. Die kosten 11,4 miljoen aan zorgkosten, maar dat zijn gewoon mensen zonder zelfdiscipline en vraatzucht.’ Thomas van Groningen vat daarop zijn kernboodschap samen in twee woorden: ‘Minder vreten’, een conclusie die Johan direct bevestigt. Hij vraagt vervolgens of hij namens alle dikke mensen moet reageren en merkt op dat hij zelf is afgevallen, wanneer een andere tafelgast zegt dat hij helemaal niet zo dik is.

Tekst gaat verder onder video.

Tien kilo kwijt en gestopt met Ozempic

Op de vraag hoe veel hij precies is afgevallen, zegt Thomas: ‘De laatste stand was net iets meer dan 10 kilo’. Als Wilfred vraagt of dat door Ozempic komt, reageert hij openhartig: ‘Ja, ben ik wel mee gestopt inmiddels. Ik ben dus een tijd lang terwijl ik dat gebruikte bij gaan houden: wat eet ik nu iedere dag? En ik probeer nu op eigen kracht dat voort te zetten.’ Wanneer Wilfred opmerkt dat hij wel cola aan het drinken is, volgt meteen de correctie van Thomas: ‘Zero!’

FOTO: ANP