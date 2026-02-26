Terror Jaap woog bijna 300 kilo na De Gouden Kooi: ‘Het was te extreem’

Tekst: Denise Delgado

Jaap Amesz (43), beter bekend als Terror Jaap, is de laatste tijd veel bewuster bezig met zijn gezondheid. In ‘Panorama’ vertelt hij dat hij sinds 1 januari al tien kilo kwijt is.

Roer moet om

Tijdens zijn deelname aan House of Villains woog hij volgens eigen zeggen 175 kilo. Zijn doel ligt een stuk lager: hij wil uiteindelijk uitkomen tussen de 100 en 120 kilo. Jaap zegt niet per se een slank lichaam na te jagen. Wel vindt hij dat het bij hem ’te extreem’ is geworden en dat het roer om moet.

De zwaarste periode beleefde hij na De Gouden Kooi (2008). Toen liep zijn gewicht naar eigen zeggen op richting de 300 kilo. Zo ver wil hij het nooit meer laten komen.

Hij ziet om zich heen wat een ongezonde leefstijl kan aanrichten, zeker bij mensen van boven de vijftig. Dat is voor hem een duidelijke wake-upcall: hij wil veranderen en vooral zijn gezondheid niet verder op het spel zetten.

Zoon als grootste motivatie

De belangrijkste drijfveer is inmiddels zijn zoontje van twee, van wie hij deze week voor het eerst vertelde dat hij vader is. ‘Nu heb ik een kind,’ zegt hij, ‘dan moet je door’ en dat dwingt hem om andere keuzes te maken.

BEELD: ANP