Tatum Dagelet uitgeput door wachttijd voor ingreep: ‘Wacht tot ik weer écht mag leven’

Tekst: Denise Delgado

Tatum Dagelet (50) zit al twee jaar in een zwaar medisch traject. Ze heeft myomen, gezwellen in de baarmoeder, die bij haar veel pijn veroorzaken. In een column voor ‘LINDA.’ vertelt ze dat een baarmoederverwijdering voorlopig niet in zicht is, terwijl haar klachten steeds zwaarder wegen.

Dagelijkse bloedingen en uitputting

Al acht maanden heeft Tatum dagelijks te maken met hevige bloedingen, waardoor ze uitgeput raakt. Slapen lukt vaak niet door pijn en doorlekken. Medicatie, hormoonpillen, tampons en maandverband bepalen inmiddels het ritme van haar dagen. Artsen denken dat de gezwellen goedaardig zijn, maar zekerheid is er pas na een operatie

Elf maanden

Omdat eerdere behandelingen niet hielpen, blijft volgens haar nog één optie over, een baarmoederverwijdering. Alleen is de wachttijd lang, elf maanden. Het besef dat ze nog zo lang door moet, hakt er bij haar in. Ze schrijft dat ze instortte bij het vooruitzicht van maanden extra pijn en krampen.

Toen ze aangaf het niet meer vol te houden, vroeg haar arts of ze suïcidaal was. Die vraag raakte haar, zegt ze, ze wil niet dood, maar ze wil ook niet nog maanden op deze manier leven.

Door de aanhoudende klachten wordt haar wereld kleiner. Ze weegt telkens af wat nog kan en wat te veel is. Het verlangen naar een normaal, pijnvrij leven groeit. De hormonen en injecties die haar bloedingen moeten remmen, maken haar vooral somber en uit balans. Om anderen niet te belasten, trekt ze zich steeds vaker terug.

Opnieuw uitstel

Even leek er perspectief toen een ander ziekenhuis een snellere route bood. Er werd zelfs een datum gepland, maar die werd twee weken later alsnog verschoven. En dus, schrijft ze, begint het wachten opnieuw, tot het moment dat ze weer echt kan leven.

BEELD: ANP