Pieter van Vollenhoven in bed met griep: ‘Even uitgeteld’

Tekst: Denise Delgado

Pieter van Vollenhoven is door de griepgolf die door Nederland raast zelf ook geveld. Op Instagram laat de 86-jarige weten dat het even rustiger wordt op zijn kanaal.

Hart onder de riem

‘Het wordt wel even wat rustiger op mijn Instagram, omdat een virus mij te pakken heeft genomen!!,’ schrijft de professor. ‘Dus ik ben even uitgeteld!’ In zijn bericht steekt hij tegelijk een hart onder de riem: ‘Let op uw zelf en met een hartelijke groet uit die eeuwig zingende bossen!!!!!!’ Zoals vaak illustreert hij zijn update met een natuurfoto.

Pauze op Instagram

Volgens de professor is zijn ziekzijn bijna symbolisch voor de tijd van het jaar. Hij verwijst naar de vele wensen voor ‘alle goeds’ en concludeert: ‘Met als resultaat, dat je met een virus in bed ligt!’ Pieter kondigt aan dat het daarom ook tijdelijk stiller wordt op zijn account. De echtgenoot van prinses Margriet deelt daar doorgaans regelmatig natuurbeelden en persoonlijke observaties met zijn volgers. Nu even pas op de plaats, tot hij hersteld is.

Zoals trouwe volgers gewend zijn, plaatst Pieter bij zijn bericht een foto uit het veld: een edelhert. Daarbij schrijft hij: ‘Hier krijgt U allen ook nog even de hartelijke groeten van een wat ouder Hert en onze onderlinge verhoudingen zijn altijd uitstekend!’ En verder: ‘Wij vinden het altijd leuk om elkaar weer te mogen zien!’

Bekend om natuurfoto’s

De professor is in zijn vrije tijd fervent fotograaf. Op Instagram deelt hij steevast beelden van dieren en landschappen. Ook nu blijft die signatuur overeind, zelfs terwijl hij laat weten even pas op de plaats te maken.

BEELD: ANP/PIETERVANVOLLENHOVEN39