Pieter Van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven in bed met griep: ‘Even uitgeteld’

Tekst: Denise Delgado

18/02/2026

Pieter van Vollenhoven is door de griepgolf die door Nederland raast zelf ook geveld. Op Instagram laat de 86-jarige weten dat het even rustiger wordt op zijn kanaal.

Hart onder de riem

‘Het wordt wel even wat rustiger op mijn Instagram, omdat een virus mij te pakken heeft genomen!!,’ schrijft de professor. ‘Dus ik ben even uitgeteld!’ In zijn bericht steekt hij tegelijk een hart onder de riem: ‘Let op uw zelf en met een hartelijke groet uit die eeuwig zingende bossen!!!!!!’ Zoals vaak illustreert hij zijn update met een natuurfoto.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Pieter van Vollenhoven viert 86e verjaardag

Pauze op Instagram

Volgens de professor is zijn ziekzijn bijna symbolisch voor de tijd van het jaar. Hij verwijst naar de vele wensen voor ‘alle goeds’ en concludeert: ‘Met als resultaat, dat je met een virus in bed ligt!’ Pieter kondigt aan dat het daarom ook tijdelijk stiller wordt op zijn account. De echtgenoot van prinses Margriet deelt daar doorgaans regelmatig natuurbeelden en persoonlijke observaties met zijn volgers. Nu even pas op de plaats, tot hij hersteld is.

Lees ook: Prins Pieter-Christiaan loopt mee met marathon van Rotterdam

Zoals trouwe volgers gewend zijn, plaatst Pieter bij zijn bericht een foto uit het veld: een edelhert. Daarbij schrijft hij: ‘Hier krijgt U allen ook nog even de hartelijke groeten van een wat ouder Hert en onze onderlinge verhoudingen zijn altijd uitstekend!’ En verder: ‘Wij vinden het altijd leuk om elkaar weer te mogen zien!’

Bekend om natuurfoto’s

De professor is in zijn vrije tijd fervent fotograaf. Op Instagram deelt hij steevast beelden van dieren en landschappen. Ook nu blijft die signatuur overeind, zelfs terwijl hij laat weten even pas op de plaats te maken.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/PIETERVANVOLLENHOVEN39

LEES OOK

Neve Campbell over dansen met prins Harry: ‘Was geen date’
Koningspaar juicht ‘weergaloze’ tweede goud Xandra Velzeboer toe
Zien: Meghan en Harry verliefd langs het veld bij NBA All-Star Game
‘Verloren jeugd’ van toeslagenkinderen raakt prinses Laurentien
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Steven Kazan Jamie Kames

Jamie Kames verbreekt stilzwijgen over Steven Kazàn
Weekend Us Cinema Tcm Film Festival Hugh en Crystal Hefner

Weduwe Hugh Hefner wil naaktcollectie tegenhouden: ‘Kunnen levens verwoesten’
Sante Dokter Tamara

Dokter Tamara over wat een familieopstelling kan doen
Vriendin seksuele

Minder zin in seks? Dit zijn de oorzaken van een verminderd libido
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise