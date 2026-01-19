Piers Morgan

Piers Morgan in ziekenhuis voor nieuwe heup na val

Tekst: Evelien Berkemeijer

19/01/2026

Piers Morgan ligt in het ziekenhuis en kwam daar zelf met een knipoog mee naar buiten. Op Instagram opende hij zijn update met ‘Breaking news’.

De presentator speelt met woorden, maar het nieuws is serieus. Een struikelmoment in London liep slecht af. Toch houdt Piers Morgan de toon licht.

Val in restaurant

Het incident begon bij een klein opstapje in een restaurant in London. Piers zegt dat hij ‘viel als een zak aardappelen’, waarna de diagnose volgde: een gebroken dijbeenhals. De opening ‘Breaking news’ verwijst daarmee naar meer dan alleen zijn update. De schade bleek zo groot dat een heupvervanging nodig was. De presentator herstelt in het ziekenhuis en moet zes weken op krukken lopen. Ook mag hij twaalf weken niet ver vliegen, wat zijn planning voorlopig beperkt.

Piers Morgan noemt Trump

Ondanks alles sluit Piers zijn bericht af met humor. Hij beschouwt het als een stevig begin van het nieuwe jaar en grapt: ‘Ik geef Donald Trump de schuld.’

