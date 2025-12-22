Philippe Geubels open over toiletfobie: ‘In een file bijvoorbeeld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Vlaamse cabaretier Philippe Geubels (44) vertelt openhartig over zijn toiletfobie. Wat begon als pleinvrees, groeide uit tot een reeks fobieën die hem nog altijd parten spelen. Vooral het ontbreken van sanitair in de buurt blijkt een grote trigger.

In De Warmste Zaterdag van De Warmste Week legt Philippe Geubels uit hoe de angst ontstaat en zichzelf versterkt. Hij beschrijft situaties waarin hij niet zomaar weg kan als het meest beangstigend. Ook tijdens live tv blijft de onrust aanwezig, waardoor hij constant anticipeert op het dichtstbijzijnde toilet.

Toiletfobie als grootste struikelblok

Philippe zegt dat vooral het idee dat er geen sanitair is, hem in paniek kan brengen. Hij legt het zelf uit: ‘Het is de angst dat er geen toilet beschikbaar is op het moment dat je moet.’ Die gedachtegang zorgt ervoor dat hij voortdurend alert blijft op elke locatie waar hij komt. De angst wordt sterker wanneer een vertrek onmogelijk lijkt. Philippe verwoordt het concreet: ‘Als je in een file terechtkomt bijvoorbeeld. Ik ben ook bang in een lift om vast te komen zitten en ook tijdens opnames.’ Het gevoel om vast te zitten, zonder directe oplossing, wakkert de onrust bij hem aan.

Tekst gaat verder onder video.

Vicieuze cirkel tussen hoofd en lichaam

De fysieke reactie volgt haast automatisch op de angst. Zoals hij zegt: ‘Als je angstig wordt, dan moet je naar het toilet. Het is een vicieuze cirkel.’ De spanning triggert een lichamelijke nood, die de angst weer voedt. Zelfs tijdens De Warmste Week kan Philippe de vrees niet uitzetten. Hij blijft vooruitdenken en checkt de praktische uitweg: ‘Ik ben er al eens naartoe gewandeld om te zien hoe ver het precies is.’ Die voorbereiding geeft hem net genoeg houvast om te kunnen blijven functioneren.

FOTO: ANP