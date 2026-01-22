Phil Collins openhartig over gezondheidsproblemen en alcoholgebruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

Phil Collins heeft in een nieuw gesprek met BBC Two openhartig verteld over zijn gezondheid en zijn verleden met alcohol. De 74-jarige muzikant zegt dat hij vijf knieoperaties heeft ondergaan, een 24-uurs inwonende verpleegkundige heeft en dat zijn nieren door het drinken in de problemen zijn gekomen. In de tv-special Phil Collins Eras: In Conversation, gepresenteerd door Zoe Ball, blikte hij terug op de kronkelige weg sinds de laatste Genesis-tour in 2022 en op zijn recente nuchterheid.

In het interview legt Phil Collins uit dat zijn lichamelijke klachten elkaar opvolgden en dat hij maanden in het ziekenhuis doorbracht. Ook erkent hij dat drinken veel invloed had, al vierde hij onlangs twee jaar nuchterheid. Ondanks alles klinkt er een sprankje hoop als het over muziek gaat.

Lees ook: Hierom ligt Phil Collins in het ziekenhuis

Doorlopende gezondheidsstrijd

‘Het is een voortdurend ding,’ zei Phil. ‘Ik heb een 24-uurs verpleegkundige die inwoont, om ervoor te zorgen dat ik mijn medicatie inneem zoals het hoort. Ik heb problemen gehad met mijn knie – alles wat mis kon gaan met mij ging mis met mij. Weet je: ik kreeg COVID in het ziekenhuis, mijn nieren begonnen zich terug te trekken, alles wat begon, dat leek allemaal tegelijk samen te komen.’

Vijf knieoperaties en mobiliteit

‘Ik heb vijf operaties aan mijn knie gehad, nu heb ik een knie die werkt en ik kan lopen, zij het met hulp, krukken of zoiets.’ Al bijna twintig jaar kampt Phil met fysieke tegenslag, sinds een ruggenmergletsel in 2007 en de latere aandoening drop foot het lopen bemoeilijkten.

Tekst gaat verder onder post.

Alcohol en de tol op zijn nieren

‘Ik had waarschijnlijk te veel gedronken, dus mijn nieren waren kapot.’, vertelt de muzikant. Hij wilde dingen doen die hij niet kon, zei hij. ‘Ik stopte met drinken om zes uur ’s avonds. Ik was niet zo’n gast die de hele nacht opbleef om te drinken drinken, ik dronk overdag.’ Phil erkent dat hij te veel dronk: ‘Ik was nooit dronken, hoewel ik een paar keer ben gevallen. Het is gewoon zo’n ding dat gebeurde en het haalde me allemaal in en ik bracht maanden door in het ziekenhuis.’

Voorzichtig vooruitzicht op muziek

Ondanks zijn terughoudendheid om weer een studio in te duiken, liet Phil desgevraagd een kier open: ‘Ik heb wat dingen die half gevormd zijn of nooit af zijn, en een paar dingen die af waren, wat ik leuk vind. Misschien zit er leven in de oude hond. Ja. Je zult het zien.’

Foto: John Lamparski/Getty Images