Phil Collins

Phil Collins openhartig over gezondheidsproblemen en alcoholgebruik

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/01/2026

Phil Collins heeft in een nieuw gesprek met BBC Two openhartig verteld over zijn gezondheid en zijn verleden met alcohol. De 74-jarige muzikant zegt dat hij vijf knieoperaties heeft ondergaan, een 24-uurs inwonende verpleegkundige heeft en dat zijn nieren door het drinken in de problemen zijn gekomen. In de tv-special Phil Collins Eras: In Conversation, gepresenteerd door Zoe Ball, blikte hij terug op de kronkelige weg sinds de laatste Genesis-tour in 2022 en op zijn recente nuchterheid.

In het interview legt Phil Collins uit dat zijn lichamelijke klachten elkaar opvolgden en dat hij maanden in het ziekenhuis doorbracht. Ook erkent hij dat drinken veel invloed had, al vierde hij onlangs twee jaar nuchterheid. Ondanks alles klinkt er een sprankje hoop als het over muziek gaat.

Lees ook: Hierom ligt Phil Collins in het ziekenhuis

Doorlopende gezondheidsstrijd

‘Het is een voortdurend ding,’ zei Phil. ‘Ik heb een 24-uurs verpleegkundige die inwoont, om ervoor te zorgen dat ik mijn medicatie inneem zoals het hoort. Ik heb problemen gehad met mijn knie – alles wat mis kon gaan met mij ging mis met mij. Weet je: ik kreeg COVID in het ziekenhuis, mijn nieren begonnen zich terug te trekken, alles wat begon, dat leek allemaal tegelijk samen te komen.’

Vijf knieoperaties en mobiliteit

‘Ik heb vijf operaties aan mijn knie gehad, nu heb ik een knie die werkt en ik kan lopen, zij het met hulp, krukken of zoiets.’ Al bijna twintig jaar kampt Phil met fysieke tegenslag, sinds een ruggenmergletsel in 2007 en de latere aandoening drop foot het lopen bemoeilijkten.

Tekst gaat verder onder post.

Alcohol en de tol op zijn nieren

‘Ik had waarschijnlijk te veel gedronken, dus mijn nieren waren kapot.’, vertelt de muzikant. Hij wilde dingen doen die hij niet kon, zei hij. ‘Ik stopte met drinken om zes uur ’s avonds. Ik was niet zo’n gast die de hele nacht opbleef om te drinken drinken, ik dronk overdag.’ Phil erkent dat hij te veel dronk: ‘Ik was nooit dronken, hoewel ik een paar keer ben gevallen. Het is gewoon zo’n ding dat gebeurde en het haalde me allemaal in en ik bracht maanden door in het ziekenhuis.’

Voorzichtig vooruitzicht op muziek

Ondanks zijn terughoudendheid om weer een studio in te duiken, liet Phil desgevraagd een kier open: ‘Ik heb wat dingen die half gevormd zijn of nooit af zijn, en een paar dingen die af waren, wat ik leuk vind. Misschien zit er leven in de oude hond. Ja. Je zult het zien.’

Foto: John Lamparski/Getty Images

Uit andere media

Weekend Winter Vol Liefde Hans Noorwegen Horizontal 16 9 (1)

Emoties barsten los: Yvonne vertrekt, Thérèse breekt in Winter Vol Liefde

In aflevering negen bereikt de spanning een kookpunt als Hans iemand naar huis moet sturen. Het afscheid raakt niet alleen de betrokkenen, maar slaat ook een bres in de vriendschap die net is ontstaan.
Party Winter Vol Liefde Hans Noorwegen Horizontal 16 9 (1)

Tranen vloeien bij vertrek in ‘Winter Vol Liefde’: ‘Mijn maatje’

In aflevering negen van ‘Winter Vol Liefde’ lopen de emoties hoog op als Hans een keuze moet maken tussen zijn twee logees. Het vooruitzicht om iemand teleur te stellen valt hem zichtbaar zwaar. Het vertrek van Yvonne raakt niet alleen Hans, maar vooral Thérèse (70), die haar nieuwe vriendin met pijn in het hart ziet gaan.
Vriendin Hoe je jezelf kunt beschermen tegen emotioneel misbruik in een narcistische relatie

Dit is waarom je je emoties beter niet kunt wegstoppen

We hebben het allemaal weleens gehoord: “Laat het los en ga verder.” Maar als je verdrietig, boos of angstig bent, voelt dat advies soms allesbehalve helpend. Juist het echt doorvoelen van je emoties kan je helpen om te herstellen en je beter te voelen. Maar hoe begin je daar eigenlijk mee?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien