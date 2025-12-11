Trijntje Oosterhuis

Om deze reden viel Trijntje Oosterhuis veel af: ‘Het scheelt echt kilo’s’

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/12/2025

Trijntje Oosterhuis is meer op haar gezondheid gaan letten en zag de kilo’s verdwijnen. In gesprek met VROUW legt ze uit welke keuzes ze maakte en waarom dat zo’n verschil geeft. Diëten doet ze niet meer; het draait voor haar om bewuster leven en voelen wat werkt.

Een lichaam boven de vijftig vergelijkt Trijntje Oosterhuis met de ijskappen. ‘Op een gegeven moment gaan die smelten en dat draai je niet meer terug.’ Daarom maakt ze gezondere keuzes.

Stoppen met alcohol

Een van de grootste veranderingen was het laten staan van alcohol. Dat bevalt haar zichtbaar: ‘Ik voel me letterlijk en figuurlijk zoveel lichter. Het scheelt echt kilo’s, want alcohol is toch gewoon suiker wat je naar binnen werkt.’ De zangeres weet niet of ze dat voor altijd zo zal houden, maar het verschil is nu al duidelijk merkbaar. Door niet te drinken, neemt ook de neiging om te veel te eten af: ‘Als je de neiging hebt tot mateloosheid, scheelt het enorm als je niet meer drinkt. Want je grijpt dan ook minder snel naar de kaasblokjes.’

Lees ook: Trijntje Oosterhuis herdenkt vader Huub met ontroerend nieuw lied

Gezondere keuzes op het bord

Daarnaast ruilt Tijntje rijke combinaties in voor voedzamere opties: ‘Geen pasta gorgonzola met wijn, maar volkoren producten en meer groente en fruit.’ Toch benadrukt ze dat ze zich niet onaantrekkelijk voelt met een paar kilo meer, én nog steeds goed in haar relatie. Over cijfers maakt ze zich niet druk: ‘Ik heb het niet uitgerekend, maar ik denk dat ik een gezond BMI heb.’

Wat is normaal?

Het gesprek over haar gewicht laait telkens op, merkt ze. ‘De wereld vindt daar iets van’, zegt ze. Als moeder stelt ze zichzelf de vraag: ‘Wat is eigenlijk normaal?’ Want: ‘Als je drie kinderen hebt gekregen is het niet raar dat je lichaam daar ook de consequenties van ondervindt. En dat je gewichtsschommelingen hebt. Niet normaal is dat je dan superstrak bent en door een ringetje kan. Dat zijn vaak van die vrouwen die dwangmatig broodjes sla eten.’

Lees ook: Trijntje Oosterhuis wil af van opvliegers

BRON: TELEGRAAF/VROUW FOTO: ANP

Uit andere media

Party Img 2483

Het verdriet van Justine Pelmelay: ‘Ik ben belazerd en zit dit jaar weer alleen met kerst’

Vorig jaar september overleed de ex-man van Justine Pelmelay (67), met wie zij nog regelmatig contact had. Omdat Justine geen vrouw is om alleen te blijven, stelde ze onlangs haar hart open voor een man uit het verre Nieuw-Zeeland die haar via Instagram benaderde. Justine was tot over haar oren verliefd, maar inmiddels is daar…
Weekend Niels van der Laan

Niels van der Laan over bedreigingen na Sinterklaasjournaal: ‘Niet mals’

In tv-programma Even Tot Hier gingen Niels van der Laan en Jeroen Woe in op de bedreigingen die volgden na het Sinterklaasjournaal. De presentatoren benadrukten dat Sinterklaas inmiddels het land weer uit is en grapten dat ze wonen en zijn in Madrid, bedoeld voor kijkers die misschien dreigend voor het huis van Hoofdpiet willen staan.
Vriendin Frank en Milou kochten een 'spookhuis' als hun droomhuis

Milou en Frank kochten een ‘spookhuis’ als droomhuis: ‘Of we weleens bang zijn? Nee joh!’

Het was het “best bekeken huis van Funda”. Hoewel vrijwel iedereen onder de indruk was van het meer dan imposante pand, durfde bijna niemand deze opknapper, dat ook nog eens bekend stond als ‘spookhuis’, te kopen. Maar Milou (34) en Frank (53) wel!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien