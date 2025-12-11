Om deze reden viel Trijntje Oosterhuis veel af: ‘Het scheelt echt kilo’s’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Trijntje Oosterhuis is meer op haar gezondheid gaan letten en zag de kilo’s verdwijnen. In gesprek met VROUW legt ze uit welke keuzes ze maakte en waarom dat zo’n verschil geeft. Diëten doet ze niet meer; het draait voor haar om bewuster leven en voelen wat werkt.

Een lichaam boven de vijftig vergelijkt Trijntje Oosterhuis met de ijskappen. ‘Op een gegeven moment gaan die smelten en dat draai je niet meer terug.’ Daarom maakt ze gezondere keuzes.

Stoppen met alcohol

Een van de grootste veranderingen was het laten staan van alcohol. Dat bevalt haar zichtbaar: ‘Ik voel me letterlijk en figuurlijk zoveel lichter. Het scheelt echt kilo’s, want alcohol is toch gewoon suiker wat je naar binnen werkt.’ De zangeres weet niet of ze dat voor altijd zo zal houden, maar het verschil is nu al duidelijk merkbaar. Door niet te drinken, neemt ook de neiging om te veel te eten af: ‘Als je de neiging hebt tot mateloosheid, scheelt het enorm als je niet meer drinkt. Want je grijpt dan ook minder snel naar de kaasblokjes.’

Lees ook: Trijntje Oosterhuis herdenkt vader Huub met ontroerend nieuw lied

Gezondere keuzes op het bord

Daarnaast ruilt Tijntje rijke combinaties in voor voedzamere opties: ‘Geen pasta gorgonzola met wijn, maar volkoren producten en meer groente en fruit.’ Toch benadrukt ze dat ze zich niet onaantrekkelijk voelt met een paar kilo meer, én nog steeds goed in haar relatie. Over cijfers maakt ze zich niet druk: ‘Ik heb het niet uitgerekend, maar ik denk dat ik een gezond BMI heb.’

Wat is normaal?

Het gesprek over haar gewicht laait telkens op, merkt ze. ‘De wereld vindt daar iets van’, zegt ze. Als moeder stelt ze zichzelf de vraag: ‘Wat is eigenlijk normaal?’ Want: ‘Als je drie kinderen hebt gekregen is het niet raar dat je lichaam daar ook de consequenties van ondervindt. En dat je gewichtsschommelingen hebt. Niet normaal is dat je dan superstrak bent en door een ringetje kan. Dat zijn vaak van die vrouwen die dwangmatig broodjes sla eten.’

Lees ook: Trijntje Oosterhuis wil af van opvliegers

BRON: TELEGRAAF/VROUW FOTO: ANP