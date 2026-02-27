Natasja onthult René’s grootste angst na postaatkanker: ‘Gaat hij het nog wel doen?’

Tekst: Denise Delgado

René Froger (65) kreeg in 2005 te horen dat hij prostaatkanker had. De timing was heftig: zijn carrière liep op volle toeren, De Toppers waren net van start en hij was bovendien in training voor de marathon van New York.

‘Gaat hij het nog doen?’

In Het Waren 2 Fantastische Dagen vertelt Natasja Froger dat René vooral bang was voor de gevolgen van de ingreep op zijn seksleven. “Het enige waar hij zich zorgen over maakte was: gaat hij het nog wel doen?” zegt ze in het programma. De arts had hem vooraf ook gewaarschuwd dat het na de operatie tijdelijk “niet zou doen”.

Champagne

Tien dagen na de operatie werd Natasja ’s nachts wakker. René wilde haar iets laten zien: “Kijk, hij is er weer.” Natasja vertelt lachend dat ze daarna zelfs een fles champagne hebben opengetrokken.

De diagnose kwam volgens Natasja onverwacht. René was toen 44 en werd tijdens een medische check voor de marathon getest met een PSA-test, een bloedonderzoek dat prostaatkanker kan opsporen. Daaruit bleek dat het niet goed zat.

René’s prostaat werd operatief verwijderd. Verdere zware behandelingen zoals chemo of bestraling waren volgens de informatie niet nodig.

Het Waren 2 Fantastische Dagen is zondag om 20.00 uur te zien op SBS6.

BEELD: ANP