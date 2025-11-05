Michel Mulder deelt heftige gezondheidsupdate

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voormalig schaatser Michel Mulder heeft via Instagram een openhartige update gedeeld over zijn gezondheid. De olympisch kampioen schrijft over een moeilijk traject dat hij de afgelopen twee jaar doormaakte, nadat bij hem een brughoektumor werd ontdekt

De oud-schaatser, die tegenwoordig als coach actief is, vertelt hoe de diagnose hem overviel en zijn leven volledig veranderde. Wat begon met een medisch onderzoek, groeide uit tot een periode van onzekerheid, moeilijke keuzes en uiteindelijk een zware operatie. Toch is er ook optimisme te vinden in het bericht van Michel Mulder.

Een schokkende ontdekking

‘Van de controle van een Olympisch kampioen, naar volledige overgave aan de medici’, begint Michel zijn bericht. Twee jaar geleden kreeg hij te horen dat er een tumor in zijn hoofd zat, en niet een kleine. ‘Die was toen al behoorlijk groot.’ De diagnose zette zijn leven op z’n kop en dwong hem tot een moeilijke keuze over de behandeling.

Lastige keuzes

Michel kreeg drie opties: afwachten met regelmatige scans, bestralen of opereren. Toch viel één mogelijkheid al snel af. ‘Bestralen was eigenlijk al een grensgeval door de grootte van de tumor en de mogelijke zwelling die dat zou veroorzaken. Bovendien bleef onzeker wat de gevolgen zouden zijn — en wat er daarna nog mogelijk was als het opnieuw nodig zou zijn.’ Uiteindelijk koos hij voor het zogenoemde scannen en wachten. Dat ging anderhalf jaar goed, tot afgelopen zomer bleek dat de tumor gegroeid was en een operatie onvermijdelijk werd.

De ingrijpende operatie

Afgelopen vrijdag onderging Michel de operatie. ‘Een van de engste gevoelens die er zijn: wakker worden uit narcose, zonder te weten wat je nog kunt.’ Hij beschrijft de spanning van dat moment: zou zijn gezicht nog functioneren, kon hij nog slikken of horen? Die laatste vraag kreeg een pijnlijk antwoord. ‘De kans was groot dat mijn gehoor zou verdwijnen. En inderdaad, ik ben doof wakker geworden aan één kant.’

Dankbaar en veerkrachtig

Ondanks alles klinkt er opluchting door in zijn woorden. ‘Het gevoel van kunnen lachen, je ogen dichtknijpen, je wenkbrauwen optrekken en je tanden laten zien…. dat is onbeschrijfelijk fijn.’ De operatie verliep succesvol, en Michel mocht na een paar dagen ziekenhuis naar huis. ‘Mijn evenwicht en balans moeten nog hun weg vinden. Snelle bewegingen en drukte kosten veel energie. Dat zal tijd nodig hebben.’ Thuis krijgt hij liefdevolle zorg en richt hij zich op herstel. ‘De acceptatie van doof zijn aan één kant komt stap voor stap. Of ik er nog mee kan zingen? Dat ga ik snel ondervinden — en ik ga er mijn uiterste best voor doen.’

