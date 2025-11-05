Michel Mulder

Michel Mulder deelt heftige gezondheidsupdate

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/11/2025

Voormalig schaatser Michel Mulder heeft via Instagram een openhartige update gedeeld over zijn gezondheid. De olympisch kampioen schrijft over een moeilijk traject dat hij de afgelopen twee jaar doormaakte, nadat bij hem een brughoektumor werd ontdekt

De oud-schaatser, die tegenwoordig als coach actief is, vertelt hoe de diagnose hem overviel en zijn leven volledig veranderde. Wat begon met een medisch onderzoek, groeide uit tot een periode van onzekerheid, moeilijke keuzes en uiteindelijk een zware operatie. Toch is er ook optimisme te vinden in het bericht van Michel Mulder.

Een schokkende ontdekking

‘Van de controle van een Olympisch kampioen, naar volledige overgave aan de medici’, begint Michel zijn bericht. Twee jaar geleden kreeg hij te horen dat er een tumor in zijn hoofd zat, en niet een kleine. ‘Die was toen al behoorlijk groot.’ De diagnose zette zijn leven op z’n kop en dwong hem tot een moeilijke keuze over de behandeling.

Tekst gaat verder onder post.

Lastige keuzes

Michel kreeg drie opties: afwachten met regelmatige scans, bestralen of opereren. Toch viel één mogelijkheid al snel af. ‘Bestralen was eigenlijk al een grensgeval door de grootte van de tumor en de mogelijke zwelling die dat zou veroorzaken. Bovendien bleef onzeker wat de gevolgen zouden zijn — en wat er daarna nog mogelijk was als het opnieuw nodig zou zijn.’ Uiteindelijk koos hij voor het zogenoemde scannen en wachten. Dat ging anderhalf jaar goed, tot afgelopen zomer bleek dat de tumor gegroeid was en een operatie onvermijdelijk werd.

Lees ook: Michel Mulder in het huwelijksbootje gestapt

De ingrijpende operatie

Afgelopen vrijdag onderging Michel de operatie. ‘Een van de engste gevoelens die er zijn: wakker worden uit narcose, zonder te weten wat je nog kunt.’ Hij beschrijft de spanning van dat moment: zou zijn gezicht nog functioneren, kon hij nog slikken of horen? Die laatste vraag kreeg een pijnlijk antwoord. ‘De kans was groot dat mijn gehoor zou verdwijnen. En inderdaad, ik ben doof wakker geworden aan één kant.’

Dankbaar en veerkrachtig

Ondanks alles klinkt er opluchting door in zijn woorden. ‘Het gevoel van kunnen lachen, je ogen dichtknijpen, je wenkbrauwen optrekken en je tanden laten zien…. dat is onbeschrijfelijk fijn.’ De operatie verliep succesvol, en Michel mocht na een paar dagen ziekenhuis naar huis. ‘Mijn evenwicht en balans moeten nog hun weg vinden. Snelle bewegingen en drukte kosten veel energie. Dat zal tijd nodig hebben.’ Thuis krijgt hij liefdevolle zorg en richt hij zich op herstel. ‘De acceptatie van doof zijn aan één kant komt stap voor stap. Of ik er nog mee kan zingen? Dat ga ik snel ondervinden — en ik ga er mijn uiterste best voor doen.’

FOTO: BSR AGENCY VIA GETTY IMAGES

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Erwin komt binnen met een schaal. Hij kijkt naar onze handen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor met haar nieuwe collega?
Weekend Inge Ipenburg

Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft…
Party Gerard Joling '40 65'

Billy Dans geniet van de rust in zijn liefdesleven

‘Vroeger was ik een boef’  Hij begon ooit als jongen van achter de bar in het beroemde Amsterdamse café van zijn vader, maar inmiddels is Billy Dans (34) uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Waar hij ooit vooral als liedjesschrijver werkte, staat hij nu volop in de spotlights als zanger, televisiepersoonlijkheid en…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien