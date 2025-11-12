Martin Garrix zegt show af door onverwachte operatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Martin Garrix heeft zijn geplande optreden op het Festival International Del Globo moeten annuleren. De dj en producer moest naar het ziekenhuis voor een plotselinge operatie. Op Instagram deelt hij een foto bij zijn ziekenhuisbed en richt hij zich rechtstreeks tot zijn fans.

Op het Instagram-account van Martin Garrix schrijft hij: ‘Ik ben echt kapot van verdriet omdat ik moet melden dat ik vanwege een onverwachte blindedarmontsteking en de daaropvolgende operatie niet kan optreden op het Festival International Del Globo aanstaande zaterdag.’

Advies van artsen

Garrix benadrukt dat over het annuleren van het optreden niet luchtig is gedacht. ‘Mijn artsen en team hebben me dringend geadviseerd om te rusten en te herstellen om complicaties na de operatie te voorkomen.’ De dj heeft naar dat advies geluisterd, hoe graag hij ook op het podium had willen staan.

Tijd voor herstel voor Martin Garrix

De ervaring heeft hem een les geleerd. ‘Heel erg bedankt voor jullie begrip, liefde en steun… een goede herinnering voor mij dat ik ook maar een mens ben en dat mijn lichaam wat extra tijd nodig heeft om goed te herstellen.’

Onder zijn bericht stromen de reacties van fans en collega’s binnen. Vanuit alle hoeken van de wereld wensen volgers hem een spoedig herstel.

FOTO: ANP