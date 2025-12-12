Lili Reinhart krijgt endometriose-diagnose na jaren klachten

Tekst: Denise Delgado

Lili Reinhart (29) kreeg de diagnose endometriose. Artsen hadden haar klachten eerder vaak weggewuifd. Op Instagram deelt ze foto’s vanuit het ziekenhuis na een laparoscopie en roept op om je lichaam serieus te nemen.

Lili, bekend van de Amerikaanse serie Riverdale, vertelt dat ze vorige week de diagnose kreeg. Eerder werd bij haar interstitiële cystitis vastgesteld, zonder perspectief op blijvende verlichting. Volgens haar bleef endometriose lange tijd buiten beeld.

Diagnose na omwegen

‘Vorig jaar zag ik een uro-gynaecoloog en kreeg ik de diagnose interstitiële cystitis’ pent Lili onder een reeks foto’s. ‘Mij werd verteld dat er geen genezing is, en geen blijvende verlichting, voor mijn symptomen.’ Lili beschrijft drie ziekenhuisbezoeken en consulten bij meerdere urologen en gynaecologen, ‘en geen van hen overwoog serieus endometriose als onderliggende oorzaak’.

Van bekkenbodemtherapie naar MRI en adenomyose

Pas via twee verschillende bekkenbodemtherapeuten kwam het woord endometriose op tafel. Lili drong vervolgens zelf aan op een MRI, die leidde tot de diagnose adenomyose, een vorm die in de baarmoeder voorkomt. ‘Ik sprak een endometriose-specialist die me hielp besluiten dat een laparoscopie de volgende stap was, terwijl een andere gynaecoloog zei dat ik ‘waarschijnlijk geen endo had’ en gewoon aan de pil moest gaan.’

Geloof de pijn van vrouwen

‘Ik ben blij dat ik mijn lichaam vertrouwde en naar mijn gevoel luisterde en ik zal anderen blijven aanmoedigen dat ook te doen.’ Lili wijst op de grote kenniskloof: ‘Endometriose is een extreem onbegrepen ziekte, met vaak een gat van 4 tot 11 jaar tussen de eerste symptomen en een definitieve chirurgische diagnose. Naar schatting heeft 1 op de 10 mensen met een baarmoeder endo, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie.’ Op een foto houdt ze een papier omhoog met de tekst: ‘Het geloven van de pijn van vrouwen zou niet REVOLUTIONAIR moeten zijn.’

