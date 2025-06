Jan de Hoop over eerste nacht thuis na hartinfarct: ‘Beetje eng’

Toch is Jan voorzichtig optimistisch. Hij voelt zich naar eigen zeggen ‘langzaam wat aan het opkrabbelen’. Dat hij zondag eerder het ziekenhuis mocht verlaten, had ook een mooie reden: zijn partner Coen was jarig:

De schrik zit er nog goed in bij de presentator. “Het vertrouwen in je lichaam valt een beetje weg. Je hoort heel vaak dat mensen die een hartinfarct hebben gehad er daarna nog eentje krijgen, dus ik heb een beetje een angstige nacht gehad.”

Afgelopen vrijdag kreeg Jan de Hoop (70) een hartinfarct en inmiddels is hij weer thuis. Maar de eerste nacht buiten het ziekenhuis vond de oud-nieuwslezer behoorlijk spannend, vertelde hij maandag in de ‘538 Ochtendshow’. Gelukkig kon Jan alweer genieten van het mooie weer op een terrasje.

Uit andere media

We smeren ons netjes in met zonnebrand, zetten een hoedje op en zoeken massaal de schaduw op in de zomer. Toch zijn we met onze ogen minder voorzichtig. Uit onderzoek in opdracht van het Oogfonds blijkt namlijk dat slechts 40 procent van de volwassen Nederlanders een zonnebril met UV-filter draagt.

Lang de tijd voor elkaar nemen is hartstikke leuk, maar soms hebben we ook gewoon spontaan zin wanneer het niet echt uitkomt. Een vluggertje heeft misschien niet de beste reputatie, maar kent toch wel een dosis voordelen. Het kan namelijk behoorlijk sexy zijn.

Wat spookten de BN’ers uit het afgelopen weekend? In deze wekelijkse recap kunt u meegenieten van hun avonturen! Vanmorgen lag Jan nog in het ziekenhuis, vanmiddag genoot hij van een stukje taart op het terras. Vrijdag kreeg hij een hartinfarct op de camping, maar inmiddels voelt hij zich weer een stuk beter. Dit bericht op Instagram bekijken…

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise