Irene Moors is geschrokken van uitslag bevolkingsonderzoek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Televisie-icoon Irene Moors (58) en aanstormend talent Daan Alferink (30) praten in de nieuwe LINDA. over, onder andere, leven na de dood.

Het gesprek begint openhartig en persoonlijk. Daan vertelt over zijn angst voor de dood en het verliezen van geliefden, waarop Irene Moors aangeeft te hopen dat er iets is na de dood. Ze beschrijft die grens als een horizon, terwijl een recente schrik rond haar gezondheid haar extra deed stilstaan bij sterfelijkheid.

Lees ook: Irene Moors over de harde mediawereld: ‘Ik voelde me het buitenbeentje’

Irene ziet de dood als horizon

Daan begint het gesprek. Hij zegt: ‘Sowieso ben ik bang voor de dood, zoals ik ook bang ben om mensen te verliezen die ik liefheb. Denk jij dat er iets is na de dood?’, waarop Irene vertelt dat ze het hoopt. Irene ziet de dood als een horizon waar je niet doorheen kunt kijken: ‘Verder kunnen we niet kijken, maar daarachter zal vast ook iets zijn.’ Toch is ze er niet dagelijks mee bezig. Ze leeft in het hier en nu en ziet geen nut in je er druk over maken: ‘Al is dat af en toe best lastig.’

Schrik bij bevolkingsonderzoek

De presentatrice vertelt dat een recente uitslag van een bevolkingsonderzoek haar raakte: ‘Onlangs hadden ze bij een bevolkingsonderzoek iets gevonden in mijn borst. Dat vond ik pittig. In mijn hoofd was ik de kasten al aan het opruimen. Ik had er ook helemaal geen zin in, dat doodgaan, maar ik bleef uiteindelijk redelijk rustig.’ Gelukkig bleek het goedaardig, maar het gevoel dat Irene kreeg bij de mogelijkheid dat het níét goed was, vond ze heel gek.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte/ Edwin Janssen