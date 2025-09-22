Imca Marina geeft update na ziekenhuisopname door incident met broodje

Tekst: Denise Delgado

Imca Marina (84) ligt sinds donderdag in het ziekenhuis, nadat ze met spoed werd opgenomen toen ze bijna stikte in een broodje. Vanuit haar ziekenhuisbed deelt de zangeres een korte update.

Broodje bleef in keel hangen

Imca was donderdag in Schiedam aanwezig als trouwambtenaar bij een trouwmarathon van 21 huwelijken. Daar ging het mis toen een broodje bleef steken. “Dat bleef vervolgens in mijn keel hangen. Ik stikte bijna. Daarna is het volkomen geëscaleerd,” zei de zangeres eerder tegen Privé. “Ik moest meteen geopereerd worden.”

Oud slokdarmpje

“Helaas lig ik nog in het ziekenhuis aan de slangen,” vertelt Imca nu aan RTL Boulevard. “Verdere onderzoeken gaan ze nog doen. Ik hoop dat mijn oude slokdarmpje gauw opknapt.”

Van volkzanger tot buitengewoon ambtenaar

Imca Marina scoorde in de jaren ’60 en ’70 grote hits als Viva España en groeide uit tot een echte volksheldin. Sinds 2001 is ze actief als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).

