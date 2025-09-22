Gerard Joling 65 Jaar En 40 In Het Vak IMCA MARINA

Imca Marina geeft update na ziekenhuisopname door incident met broodje

Tekst: Denise Delgado

22/09/2025

Imca Marina (84) ligt sinds donderdag in het ziekenhuis, nadat ze met spoed werd opgenomen toen ze bijna stikte in een broodje. Vanuit haar ziekenhuisbed deelt de zangeres een korte update.

Broodje bleef in keel hangen

Imca was donderdag in Schiedam aanwezig als trouwambtenaar bij een trouwmarathon van 21 huwelijken. Daar ging het mis toen een broodje bleef steken. “Dat bleef vervolgens in mijn keel hangen. Ik stikte bijna. Daarna is het volkomen geëscaleerd,” zei de zangeres eerder tegen Privé. “Ik moest meteen geopereerd worden.”

Lees ook: Imca Marina: ‘Laat je niet gek maken’

Oud slokdarmpje

“Helaas lig ik nog in het ziekenhuis aan de slangen,” vertelt Imca nu aan RTL Boulevard. “Verdere onderzoeken gaan ze nog doen. Ik hoop dat mijn oude slokdarmpje gauw opknapt.”

Lees ook: Imca Marina blij met hervonden populariteit, maar: ‘Begrijp niet waarom’

Van volkzanger tot buitengewoon ambtenaar

Imca Marina scoorde in de jaren ’60 en ’70 grote hits als Viva España en groeide uit tot een echte volksheldin. Sinds 2001 is ze actief als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Rico Verhoeven viert 8e verjaardag van zoon: ‘Trots op je’
Michel Mulder in het huwelijksbootje gestapt
Maak kennis met de nieuwe barman van First Dates
Anouk Maas bevallen van dochter: ‘Wat ben je mooi’

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

De grote liefde van Marieke Westenenk: bekijk hem hier!

Actrice Marieke Westenenk is dit jaar een van de deelnemers aan ‘Expeditie Robinson’, het survivalprogramma waarin BN’ers op een onbewoond eiland proberen te overleven. Maar met wie deelt zij buiten dat eiland eigenlijk haar leven? Op de website van Party zie je haar grote liefde!
Weekend Charlize Theron

In de spotlight: Charlize Theron

Charlize Theron groeide op in een onveilige thuissituatie. Toen haar gewelddadige alcoholistische vader haar en haar moeder op een dag fysiek en met een geweer aanviel, schoot haar moeder terug. Met fatale gevolgen. Een traumatische gebeurtenis voor Charlize. ’Ik ben er trots op dat ik dat heb overleefd.’
Vriendin Inspiratie Creatieve

Deze 5 sterrenbeelden krijgen deze herfst bijzondere creatieve inspiratie

De herfst is hét seizoen van verandering: vallende bladeren, knusse avonden en een frisse wind die vaak ook nieuwe ideeën met zich meebrengt. Sommige sterrenbeelden merken dit extra sterk en voelen hun creativiteit deze maanden stromen. Ben jij er eentje van? 
Sante allergie herfst

Last van niesbuien in de herfst? Dit moet je weten

Veel mensen denken dat allergieën alleen in de lente voorkomen, maar ook in de herfst kun je flink last hebben van niesbuien, een loopneus of jeukende ogen. Hoe zit dat precies? En welke hardnekkige fabels kloppen niet?
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise