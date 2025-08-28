George Clooney mist persconferentie door ziekte

Tekst: Evelien Berkemeijer

George Clooney heeft donderdag de officiële persconferentie van film Jay Kelly op het filmfestival van Venetië moeten overslaan. De acteur kampt met een sinusinfectie en kreeg van zijn arts het dringende advies om zijn activiteiten te beperken.

Clooney arriveerde eerder deze week in Italië, maar besloot zijn verplichtingen af te bouwen om te herstellen. Zijn afwezigheid viel des te meer op omdat hij de hoofdrol speelt in de nieuwe film van Noah Baumbach.

Clooney afwezig bij persmoment

Tijdens de persconferentie nam regisseur Noah Baumbach samen met co-sterren Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup en Emily Mortimer het woord. George Clooney’s vertegenwoordigers lieten weten: ‘George is gediagnosticeerd met een sinusinfectie en heeft het bevel van een arts om alle activiteiten vandaag te verminderen.’

Toch verwacht op de rode loper

Hoewel de acteur het persmoment liet schieten, wordt hij later op de dag wél verwacht op de rode loper bij de wereldpremière van Jay Kelly. Noah Baumbach grapte bij de start van de persconferentie: ‘Zelfs filmsterren worden ziek!’

Lees ook: George Clooney: ‘Matthew Perry was ondanks vervullen grote droom niet gelukkig’

Film in competitie

In Jay Kelly speelt George een verouderende filmster die samen met zijn manager, vertolkt door Adam Sandler, op een reis door Europa gaat. Het verhaal onderzoekt keuzes, relaties en nalatenschap. De film draait mee in competitie in Venetië, naast onder meer Kathryn Bigelow’s A House of Dynamite en Guillermo del Toro’s Frankenstein.

Clooney en Venetië

Clooney is een vertrouwd gezicht op het festival. Hij was er voor het eerst in 1998 met Out of Sight en keerde later terug met Good Night, and Good Luck in 2005 en Wolfs in 2024.

Lees ook: George Clooney over zijn vrouw Amal: ‘Te hoog gegrepen voor mij’

FOTO: GETTY IMAGES/GISELA SCHOBER BRON: VARIETY