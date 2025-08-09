Freek Rikkerink deelt hoopvolle update: ‘Voel me fysiek beter’

Tekst: Denise Delgado

We willen allemaal weten hoe het gaat met Freek Rikkerink. De 32-jarige zanger deelt nu een hoopvolle update over zijn gezondheid én de toekomst. Hij voelt zich fysiek sterker en kreeg onlangs goed nieuws na een spannende CT-scan.

Richten op mooie momenten

Dat hij zich lichamelijk beter voelt, werd bevestigd door de CT-scan. Dat geeft goede moed. Want nu kan hij samen met zijn vrouw Suzan de ziekte vaker op de achtergrond laten en zich richten op de mooie momenten in het leven. ‘Ik voelde me fysiek al beter sinds de medicatie maar deze bevestiging was heel fijn, daardoor durven we alles ook wat meer los te laten,’ schrijft hij. Freek vult zijn dagen met lezen, in de afgelopen tien weken meer boeken dan in de afgelopen 32 jaar, vooral titels die hem helpen zichzelf beter te begrijpen, zoals Radicale Remissie en Think and Grow Rich.

Ook maakt hij luchtige opmerkingen over zijn nieuwe rol als gesprekspartner voor de buik van Suzan, die eind dit jaar hun eerste kindje verwacht.

Met een optimistische blik sluit Freek af. ‘Nou, zijn jullie weer even op de hoogte. Mocht je me ergens tegenkomen wens me dan maar succes in plaats van sterkte, want dat is de koers waarop we het bootje laten varen nu.’

BEELD: ANP