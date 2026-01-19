60e Gouden Televizier Ring Gala Floortje Dessing

Floortje Dessing over mentale klap na endometriose: ‘Erg onzeker’

Tekst: Denise Delgado

19/01/2026

Floortje Dessing (55) vertelt dat haar terugkeer na ziekte gepaard ging met mentale worsteling. De presentator twijfelde of ze haar reisprogramma ‘Floortje naar het einde van de wereld’ nog kon dragen. Dat vertelt ze aan het ‘AD’. De fysieke klap was groot, maar vooral mentaal had ze meer tijd nodig dan verwacht.

‘Het mentale stuk heb ik onderschat. Het ziek zijn heeft me erg onzeker gemaakt. Ik dacht: ‘kan ik dit nog wel?’’ aldus Floortje. Ze kon lange tijd niet werken door een zware vorm van endometriose. Vanwege de complicaties werd een halve lever verwijderd.

Lees ook: Floortje Dessing ontzettend ziek tijdens reis: ‘Nasty virus’

Angst op reis

Tijdens de eerste reizen na haar operatie merkte ze hoe alert ze was op elk signaal van haar lichaam. ‘Elke keer als ik iets voelde aan die wond, was het: ‘o jee, wat is dit?’ Ik zat in the middle of nowhere, ver weg van een ziekenhuis. Maar waarom zou ik überhaupt een ziekenhuis nodig hebben?’

Werken aan mindset

Om haar gedachten te kalmeren, zocht de Floortje houvast. ‘Ik heb mezelf echt moeten toespreken. Ik heb eindeloos veel podcasts geluisterd over mindset, om mijn gedachten weer de baas te worden.’

Lees ook: Floortje Dessing terug op tv na zwaar jaar: ‘Compleet van slag’

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Alberto Stegeman bang voor oude mannen confronteren door trauma
Piers Morgan in ziekenhuis voor nieuwe heup na val
Kees van der Spek niet bang voor oorlogsgebieden, wel voor naalden
Prins Harry arriveert bij rechtbank voor zaak tegen uitgever

Uit andere media

Party Scherm­afbeelding 2026 01 13 Om 14.27.39

Iedereen kent haar van ‘Maestro’, maar wie is de man van Isabelle van Keulen?

Sinds de eerste aflevering van ‘Maestro’, het AVROTROS-programma waarin BN’ers worden opgeleid tot dirigent, op televisie te zien is, zit Isabelle van Keulen in de jury. Inmiddels is het programma toe aan het achtste seizoen. Maar wie is de violiste en altvioliste eigenlijk? En wie is de man met wie Isabelle haar leven deelt? Je leest het op de website van Party.
Weekend Le Shah D'iran Et Sa Famille Aux Bahamas

Column: Nieuwe kans voor Pahlavi?

Deze column komt uit Weekend editie 3.
Vriendin Ontwerp Zonder Titel (26)

Hartsvriendinnen Hedy en Monique: ‘Met haar hulp kon ik een huis kopen’

Raken jij en je beste vriendin ook nooit uitgepraat? Deze week vertellen Hedy (62) en Monique (62) over hun bijzondere band, die ondanks hun verschillen heel hecht is.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise