Floortje Dessing over mentale klap na endometriose: ‘Erg onzeker’

Tekst: Denise Delgado

Floortje Dessing (55) vertelt dat haar terugkeer na ziekte gepaard ging met mentale worsteling. De presentator twijfelde of ze haar reisprogramma ‘Floortje naar het einde van de wereld’ nog kon dragen. Dat vertelt ze aan het ‘AD’. De fysieke klap was groot, maar vooral mentaal had ze meer tijd nodig dan verwacht.

‘Het mentale stuk heb ik onderschat. Het ziek zijn heeft me erg onzeker gemaakt. Ik dacht: ‘kan ik dit nog wel?’’ aldus Floortje. Ze kon lange tijd niet werken door een zware vorm van endometriose. Vanwege de complicaties werd een halve lever verwijderd.

Angst op reis

Tijdens de eerste reizen na haar operatie merkte ze hoe alert ze was op elk signaal van haar lichaam. ‘Elke keer als ik iets voelde aan die wond, was het: ‘o jee, wat is dit?’ Ik zat in the middle of nowhere, ver weg van een ziekenhuis. Maar waarom zou ik überhaupt een ziekenhuis nodig hebben?’

Werken aan mindset

Om haar gedachten te kalmeren, zocht de Floortje houvast. ‘Ik heb mezelf echt moeten toespreken. Ik heb eindeloos veel podcasts geluisterd over mindset, om mijn gedachten weer de baas te worden.’

BEELD: ANP